Таку думку 24 Каналу висловив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. За його словами, Україна та Ізраїль мають серйозні паралелі.

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"Коли говорять, що Україна має стати "Ізраїлем Східної Європи", мають на увазі її постійний розвиток, нібито навколо немає ворогів. Крім того, мовиться про ефективний спротив своїм ворогам", – сказав Зільбер.

Зверніть увагу! Джерела WSJ кажуть, що наразі питання щодо членства України в НАТО начебто не стоїть. Однак західні партнери пропонують Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю, щоб полегшити постачання зброї та технологій. Гарантами безпеки можуть стати США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

Українська ППО надихнула Захід

Журналіст припустив, що розмови про "ізраїльську модель" почались після останніх новин про ефективну роботу протиповітряної оборони України.

"Думаю, такі розмови почались після успішної роботи української ППО над Києвом та іншими містами. Досягнення українських сил викликали натхнення на Заході", – зазначив Зільбер.

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Крім того, журналіст прокоментував і можливий вступ України в НАТО. Він вважає, що цей процес – лише питання часу. Мовляв, рішення вже ухвалене, але його просто не озвучують.

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