Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що покупкою озброєння та військової техніки для ЗСУ займатиметься Агенція оборонних закупівель.

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Україна наближається до імплементації стандартів НАТО

Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО,

– зазначив Резніков.

Він також додав, що це сприятиме ефективному використанню бюджету нашої держави. А ще дозволить скоротити терміни постачання тих товарів, яких потребують наші військові.

Заступник міністра оборони Денис Шарапов зауважив, що єдина національна агенція займатиметься:

централізованою закупівлею товарів, робіт і послуг;

мовиться про ті, які призначені для виконання державних програм у сфері нацбезпеки й оборони.

Покупки вона здійснюватиме, посилаючись на потреби, визначені у Збройних Силах України.

Варте уваги! Міноборони України займається залученням партнерів з Великої Британії, Норвегії, а також Агенції НАТО з підтримки та постачання. Це роблять, щоб нам допомогли розбудувати механізми роботи Агенції оборонних закупівель. А також провели оцінку на відповідність стандартам НАТО.

Зауважимо, що 25 травня відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Під час неї обговорюватимуть надання Україні нової військової допомоги.

Що цього разу обговорять на "Рамштайні"

Речник Пентагону Пет Райдер зазначив, що обговорюватимуть посилення української ППО, а також надання боєприпасів. Серед тем, які будуть на порядку денному, – передача нам багатоцільових винищувачів.

За словами Райдера, спочатку Україна озвучить свої нагальні потреби. Після цього всі присутні заслухають звіт про ситуацію на фронті. У Пентагоні вважають, що пріоритетними будуть системи ППО та боєприпаси.

А потім буде також дискусія про підготовку F-16,

– наголосив Райдер.

Додамо, що напередодні зустрічі, яка пройде в онлайн-режимі, процес підготовки обговорили Олексій Резніков і Ллойд Остін. Вони зазначили, що продовжать підтримувати тісний контакт.