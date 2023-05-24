Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що покупкою озброєння та військової техніки для ЗСУ займатиметься Агенція оборонних закупівель.
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Україна наближається до імплементації стандартів НАТО
Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО,
– зазначив Резніков.
Він також додав, що це сприятиме ефективному використанню бюджету нашої держави. А ще дозволить скоротити терміни постачання тих товарів, яких потребують наші військові.
Заступник міністра оборони Денис Шарапов зауважив, що єдина національна агенція займатиметься:
- централізованою закупівлею товарів, робіт і послуг;
- мовиться про ті, які призначені для виконання державних програм у сфері нацбезпеки й оборони.
Покупки вона здійснюватиме, посилаючись на потреби, визначені у Збройних Силах України.
Зауважимо, що 25 травня відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Під час неї обговорюватимуть надання Україні нової військової допомоги.
Що цього разу обговорять на "Рамштайні"
Речник Пентагону Пет Райдер зазначив, що обговорюватимуть посилення української ППО, а також надання боєприпасів. Серед тем, які будуть на порядку денному, – передача нам багатоцільових винищувачів.
За словами Райдера, спочатку Україна озвучить свої нагальні потреби. Після цього всі присутні заслухають звіт про ситуацію на фронті. У Пентагоні вважають, що пріоритетними будуть системи ППО та боєприпаси.
А потім буде також дискусія про підготовку F-16,
– наголосив Райдер.
Додамо, що напередодні зустрічі, яка пройде в онлайн-режимі, процес підготовки обговорили Олексій Резніков і Ллойд Остін. Вони зазначили, що продовжать підтримувати тісний контакт.