На цьому наголосив глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами. За його словами, ми вже отримуємо основні необхідні для України гарантії.

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Слід гарантії безпеки закріпити

Основні гарантії, які потрібні нам, ми отримуємо. Є питання щодо форми закріплення цих гарантій,

– сказав Єрмак.

За його словами, Україна прагнула б бачити суміш між Kyiv Security Compact (Київський безпековий договір), а також двосторонніми договорами щодо безпеки, які між собою мають США та Ізраїль.

Він також прокоментував саміт НАТО у Вільнюсі, запланований на липень 2023 року. За словами глави Офісу Президента, амбіції України не змінилися.

Але ми розуміємо, що членство буде точно тоді, коли це дозволить безпекова ситуація,

– підкреслив він.

Глава ОП зауважив, що чорнового варіанта підсумкового документа саміту НАТО у Вільнюсі немає. Попри це, у нього відсутнє відчуття, що бодай якась країна-член Альянсу остаточно "Проти" того, щоб наша держава увійшла до нього.

Чого очікувати від саміту НАТО

Своїми міркуваннями та прогнозами поділився генеральний секретар Єнс Столтенберг. Передовсім він привітав союзників з рішенням навчати українських пілотів на західних винищувачах. За його словами, це "мудрий крок". Утім, слід пам'ятати, що остаточного рішення щодо передачі F-16 ще не ухвалили.

Далі залежно від того, як буде розвиватися війна і ситуація на місці, тоді будуть прийматися остаточні рішення щодо питання постачання,

– підкреслив генсек НАТО.

Що стосується безпеки в Україні, то про це говорити зарано, вважає Столтенберг. Він зауважив, що питання гарантії безпеки обговорюватимуться на саміті. Втім, у нього відсутні очікування щодо того, що ухваляться якісь остаточні висновки.

Зверніть увагу, що президент Польщі Анджей Дуда заявив про пропозицію від партнерів. Вони вважають, що для України оптимальною буде ізраїльська безпекова модель. Вона дозволить полегшити постачання нашій державі зброї, а також технологій.