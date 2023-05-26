По данным СМИ, сейчас обсуждается два варианта перспективы отношений Украины и НАТО. Один из них предлагает принять часть Украины в Альянс. Другой же – вывести отношения на новый уровень, не предоставляя членство.

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Часть Украины в НАТО – насколько возможен такой вариант

Такой вариант предлагает воспользоваться опытом Западной Германии. Дело в том, что ФРГ стала частью НАТО в 1955 году. Тогда СССР выступал против такого решения, но сделать ничего не смог. И, наконец, в 1989 году, когда упала Берлинская стена, а Германия объединилась, то территория Восточной Германии (ГДР) стала частью Альянса также.

Издание отмечает, что сейчас многие европейские политики обсуждают этот вариант как возможный в отношении Украины. Однако здесь еще большую роль должно сыграть контрнаступление и актуальная ситуация на линии фронта – сколько территории будет оставаться под контролем боев, чья будет инициатива на поле битвы и какова интенсивность боев. Или, возможно, предстоящее контрнаступление приведет к переговорам или перемирию.

Но что проблема – опыт Западной Германии не совсем похож на опыт Украины. В 1955 году ФРГ и ГДР были одинаково признаны в мире и не находились в состоянии войны. Украина же в соответствии с международным правом имеет признанные границы, но часть территории сейчас контролируют российские войска.

СМИ не уточняет, каким образом НАТО может предложить частичное вступление в Альянс. То есть, как будет определяться тогда территория НАТО. Например, войдет ли в НАТО Черниговщина и Сумщина, приграничные которой ежедневно обстреливают Россия? Станет ли частью Альянса Николаевская область, 3 населенных пункта которой на Кинбурнской косе до сих пор в оккупации? А как насчет Днепропетровской области, ведь каждый день Россия обстреливает Никопольский район.

Важно! Если предположить, что НАТО решит принять часть Украины в НАТО, включая Сумщину, Черниговщину и Днепропетровщину (то есть областей, территория которых не находится в оккупации, но страдает от обстрелов), то это должно было бы прекратить атаки россиян, поскольку такие действия можно было бы квалифицировать как нарушение Статьи 5 о коллективной защите. Поддержат ли это все члены Альянса – неизвестно. С другой стороны, использование опыта ФРГ угрожает, ведь его можно трактовать не только как шаг для Украины, но и сомнение относительно территориальной целостности, ведь Россия записала в своей конституции, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области и АР Крым якобы являются ее территорией. Члены Альянса не признают этого, но своеобразное "разделение Украины" в контексте членства может отыграть в этом плане злую шутку. Однако это лишь план, который обсуждают западные политики, поэтому стоит ждать саммита в Вильнюсе.

Новый статус Украины с перспективой членства

В то же время издание Eractiv пишет об еще одном плане, который предлагается в Альянсе. Он предусматривает новый статус Украины и вывод отношений между нашим государством и Альянсом на новый уровень. Для этого Альянс может предоставить Украине статус полноправного члена, а не приглашенного участника Совета Украина – НАТО.

Этот статус позволил бы украинской стороне при необходимости созвать встречи и организовывать консультации с другими членами Альянса и откроет новые сферы для сотрудничества с перспективой членства.

Однако какой бы вариант ни рассматривал Альянс, важно, чтобы все члены его поддерживали. То есть, этот же вариант со вступлением части Украины в НАТО выглядит маловероятным на фоне того, что не все страны на это согласятся из-за опасений относительно эскалации. Кроме того, Венгрия на фоне напряжения в отношениях с Украиной может блокировать определенные решения.