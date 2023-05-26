За даними ЗМІ, зараз обговорюють два варіанти перспективи відносин України та НАТО. Один із них пропонує прийняти частину України до Альянсу. Інший же – вивести відносини на новий рівень не надаючи членство.

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Частина України в НАТО – на скільки можливий такий варіант

Такий варіант пропонує використати досвід Західної Німеччини. Річ у тім, що ФРН стала частиною НАТО в 1955 році. Тоді СРСР виступав проти такого рішення, але вдіяти нічого не зміг. І врешті в 1989 році, коли впала Берлінська стіна, а Німеччина об'єдналася, то територія Східної Німеччини (НДР) стала частиною Альянсу також.

Видання відзначає, що зараз чимало європейських політиків обговорюють цей варіант як можливий щодо України. Однак тут ще чималу роль має відіграти контрнаступ та актуальна ситуація на лінії фронту – скільки території залишатиметься під контролем боїв, чиєю буде ініціатива на полі битви та яка буде інтенсивність боїв. Чи, можливо, майбутній контрнаступ призведе до переговорів або перемир'я.

Та що є проблемою – досвід Західної Німеччини не зовсім схожий до досвіду України. У 1955 році ФРН та НДР були однаково визнані у світі та не перебували у стані війни. Україна ж відповідно до міжнародного права має визнані кордони, але частину території зараз контролюють російські війська.

ЗМІ не уточнює, яким саме чином НАТО може запропонувати частковий вступ до Альянсу. Тобто як визначатиметься тоді територія НАТО. Наприклад, чи увійде до НАТО Чернігівщина та Сумщина, прикордоння якої щодня обстрілює Росія? Чи стане частиною Альянсу Миколаївська область, 3 населені пункти якої на Кінбурнській косі досі в окупації? А як щодо Дніпропетровської області, адже щодня Росія обстрілює Нікопольський район.

Важливо! Якщо припустити, що НАТО вирішить прийняти частину України в НАТО включно з Сумщиною, Чернігівщиною та Дніпропетровщиною (тобто областей, територія яких не є в окупації, але страждає від обстрілів), то це мало б припинити атаки росіян, оскільки такі дії можна було б кваліфікувати як порушення Статті 5 про колективний захист. Чи підтримають це всі члени Альянсу – невідомо. З іншого боку використання досвіду ФРН є загрозливим, адже його можна трактувати не тільки як крок для України, але й сумнів щодо територіальної цілісності, адже Росія записала у своїй конституції, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області й АР Крим нібито є її територією. Члени Альянсу не визнають цього, але своєрідний "поділ України" в контексті членства може відіграти в цьому плані злий жарт. Проте це лише план, який обговорюють західні політики, тож варто чекати власне саміту у Вільнюсі.

Новий статус України з перспективою членства

Водночас видання Eractiv пише про ще один план, який пропонують в Альянсі. Він передбачає новий статус України та виведення відносин між нашою державою та Альянсом на новий рівень. Для цього Альянс може надати Україні статус повноправного члена, а не запрошеного учасника Ради Україна – НАТО.

Цей статус дозволив би українській стороні за потреби скликати зустрічі та організовувати консультації з іншими членами Альянсу і відкриє нові сфери для співпраці з перспективою членства.

Однак який би варіант не розглядав Альянс, важливо, щоб всі члени підтримували його. Тобто цей же варіант зі вступом частини України в НАТО виглядає малоймовірним на тлі того, що не всі країни на це погодяться через побоювання щодо ескалації. Крім того, Угорщина на тлі напруження у відносинах з Україною також може блокувати певні рішення.