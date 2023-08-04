Чи прийме Китай "формулу миру" Зеленського: американський політолог пояснив позицію Пекіна
Китай погодився взяти участь у саміті в Саудівській Аравії. Спецпредставник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей буде присутній на зустрічі щодо обговорення врегулювання російсько-української війни.
Припускають, що участь КНР у цьому саміті свідчить про те, що Пекін приймає "формулу миру" президента Володимира Зеленського. Це 24 Каналу прокоментував азербайджанський політолог із Вашингтона Раміз Юнус.
Важливо Китай переглядає політику щодо України і візьме участь у перемовинах в Саудівській Аравії, – WSJ
Китай хоче бути модератором
У річницю повномасштабного вторгнення Китай висунув свій "мирний план" щодо завершення війни в Україні. На думку азербайджанського політолога, навряд чи Пекін зможе легко відмовитися від нього й прийняти позицію України.
До того ж КНР досі працює над популяризацією своєї позиції щодо "політичного врегулювання української кризи". Зазначимо, що у документі жодного разу не згадується слово війна.
Чи прийме Китай "формулу миру" Зеленського: дивіться відео
"Ви помітили, як Китай залучає Південну Африку, Бразилію тощо. Я не думаю, що Пекін прийме конкретно український мирний план. Адже у чому тоді сенс китайського й посади цього спецпредставника", – мовив Юнус.
Китай хоче бути модератором у війні, на тій же посаді як Туреччина разом з ООН у всіх гуманітарних питаннях. Війна в Україні виходить на інший рівень, тому потрібний більш сильний модератор, який впливатиме на Росію й Україну.
"Це не Туреччина й не ООН, це Китай і США. Тому Пекін не може відмовлятися від свого "мирного плану", адже тоді втрачається сенс", – зазначив азербайджанський політолог.
Що відомо про саміт у Саудівській Аравії
- 5 та 6 серпня у місті Джедда, що на заході Саудівської Аравії, відбудеться саміт. Він буде присвячений Україні, а якщо точніше – так званій формулі миру.
- 4 серпня МЗС Китаю підтвердили, що Пекін братиме участь у переговорному процесі у Саудівській Аравії. Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей візьме участь в Міжнародній конференції з питань України.
- Чутки про участь Китаю в цьому саміті з'явилась цими днями ще до офіційного підтвердження. За словами політолога Володимира Фесенка, варто очікувати, що під час діалогу Пекін відстоюватиме насамперед свої інтереси.