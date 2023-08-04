Чи прийме Китай "формулу миру" Зеленського: американський політолог пояснив позицію Пекіна

Китай погодився взяти участь у саміті в Саудівській Аравії. Спецпредставник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей буде присутній на зустрічі щодо обговорення врегулювання російсько-української війни.

Припускають, що участь КНР у цьому саміті свідчить про те, що Пекін приймає "формулу миру" президента Володимира Зеленського. Це 24 Каналу прокоментував азербайджанський політолог із Вашингтона Раміз Юнус.

Важливо Китай переглядає політику щодо України і візьме участь у перемовинах в Саудівській Аравії, – WSJ

Китай хоче бути модератором

У річницю повномасштабного вторгнення Китай висунув свій "мирний план" щодо завершення війни в Україні. На думку азербайджанського політолога, навряд чи Пекін зможе легко відмовитися від нього й прийняти позицію України.

До того ж КНР досі працює над популяризацією своєї позиції щодо "політичного врегулювання української кризи". Зазначимо, що у документі жодного разу не згадується слово війна.

Чи прийме Китай "формулу миру" Зеленського: дивіться відео

"Ви помітили, як Китай залучає Південну Африку, Бразилію тощо. Я не думаю, що Пекін прийме конкретно український мирний план. Адже у чому тоді сенс китайського й посади цього спецпредставника", – мовив Юнус.

2 серпня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва знову поскаржився, що його "план" ігнорують як Україна, так і Росія. Він також вважає, що до миру "ні Путін, ні Зеленський не готові".

Китай хоче бути модератором у війні, на тій же посаді як Туреччина разом з ООН у всіх гуманітарних питаннях. Війна в Україні виходить на інший рівень, тому потрібний більш сильний модератор, який впливатиме на Росію й Україну.

"Це не Туреччина й не ООН, це Китай і США. Тому Пекін не може відмовлятися від свого "мирного плану", адже тоді втрачається сенс", – зазначив азербайджанський політолог.

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