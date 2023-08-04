Примет ли Китай "формулу мира" Зеленского: американский политолог объяснил позицию Пекина
Китай согласился участвовать в саммите в Саудовской Аравии. Спецпредставитель Пекина по делам Евразии Ли Хуэй будет присутствовать на встрече по обсуждению урегулирования российско-украинской войны.
Предполагается, что участие КНР в этом саммите свидетельствует о том, что Пекин принимает "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Это 24 Каналу прокомментировал азербайджанский политолог из Вашингтона Рамиз Юнус.
Важно Китай пересматривает политику по Украине и примет участие в переговорах в Саудовской Аравии, – WSJ
Китай хочет быть модератором
В годовщину полномасштабного вторжения Китай выдвинул свой "мирный план" по завершению войны в Украине. По мнению азербайджанского политолога, вряд ли Пекин сможет легко отказаться от него и принять позицию Украины.
К тому же КНР до сих пор работает над популяризацией своей позиции относительно "политического урегулирования украинского кризиса". Отметим, что в документе ни разу не упоминается слово "война".
Примет ли Китай "формулу мира" Зеленского: смотрите видео
"Вы заметили, как Китай привлекает Южную Африку, Бразилию и т.д. Я не думаю, что Пекин примет конкретно украинский мирный план. Ведь в чем тогда смысл китайского и должности этого спецпредставителя", – сказал Юнус.
Китай хочет быть модератором в войне, в той же должности как Турция вместе с ООН по всем гуманитарным вопросам. Война в Украине выходит на другой уровень, поэтому необходим более сильный модератор, который будет влиять на Россию и Украину.
"Это не Турция и не ООН, это Китай и США. Поэтому Пекин не может отказываться от своего "мирного плана", потому что тогда теряется смысл", – отметил азербайджанский политолог.
Что известно о саммите в Саудовской Аравии
- 5 и 6 августа в городе Джедда на западе Саудовской Аравии состоится саммит. Он будет посвящен Украине, а если точнее – так называемой формуле мира.
- 4 августа МИД Китая подтвердил, что Пекин примет участие в переговорном процессе в Саудовской Аравии. Специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй примет участие в Международной конференции по вопросам Украины.
- Слухи об участии Китая в этом саммите появились на днях еще до официального подтверждения. По словам политолога Владимира Фесенко, следует ожидать, что во время диалога Пекин будет отстаивать в первую очередь свои интересы.