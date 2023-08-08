ISW: саміт у Джидді показав посилення розбіжностей Китаю з Росією щодо війни в Україні

Китай був представлений на саміті в Саудівській Аравії, хоч Росію не запросили. Аналітики ISW пояснюють, що в Джидді стали очевидними розбіжності Москви та Пекіна у питанні врегулювання війни в Україні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни також згадують про публікації іноземних видань, які відзначили конструктивність Китаю. Також відчутною стала все більша ізольованість Росії.

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Що показав саміт у Саудівській Аравії

Під час переговорів у Джидді, Саудівська Аравія, 5 – 6 серпня, посилення розбіжностей Китаю з Росією щодо будь-якого врегулювання щодо припинення війни в Україні було очевидно,

– заявили в ISW.

Аналітики також процитували видання Financial Times, яке зауважило конструктивність Китаю на зустрічі. Також Пекін прагнув "показати, що (Китай – 24 Канал) – це не Росія".

Видання процитувало одного з європейських дипломатів, який був на перемовинах. Він заявив, що "присутність Китаю свідчить про те, що Росія все більше і більше ізольована".

Окрім того, китайська сторона заявила, що готова брати участь в наступній подібній зустрічі, формат якої, ймовірно, також не включатиме Росію. Проте Китай після зустрічі й далі заявив, що обговорював врегулювання "української кризи".

"Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Росія відхилила мирний план Китаю щодо війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року (який китайська делегація повторно представила під час переговорів у Саудівській Аравії) і що деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні", – відзначають аналітики.

В американському Інституті вивчення війни підсумували, що звіти перемовин в Саудівській Аравії та інсайдерські твердження, якщо вони відповідають дійсності, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що:

Китай не повністю погоджується з Росією в питанні України;

відносини Росії та Китаю не є "партнерством без обмежень", як того бажає Кремль.

До речі, видання Spiegel з посиланням на європейські дипломатичні кола зазначило, що Китай "брав активну участь" і висловлював "позитивні погляди" на продовження зустрічей такого роду.

Саміт в Саудівській Аравії: коротко