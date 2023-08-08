ISW: саммит в Джидде показал усиление разногласий Китая с Россией по поводу войны в Украине

Китай был представлен на саммите в Саудовской Аравии, хотя Россию не пригласили. Аналитики ISW объясняют, что в Джидде стали очевидны разногласия Москвы и Пекина в вопросе урегулирования войны в Украине.

Аналитики американского Института изучения войны также упоминают о публикациях иностранных изданий, которые отметили конструктивность Китая. Также ощутимой стала все большая изолированность России.

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Что показал саммит в Саудовской Аравии

Во время переговоров в Джидде, Саудовская Аравия, 5 – 6 августа, усиление разногласий Китая с Россией по поводу любого урегулирования по прекращению войны в Украине было очевидно,

– заявили в ISW.

Аналитики также процитировали издание Financial Times, заметившее конструктивность Китая на встрече. Также Пекин стремился "показать, что (Китай – 24 Канал) – это не Россия".

Издание процитировало одного из европейских дипломатов, который был на переговорах. Он заявил, что "присутствие Китая свидетельствует о том, что Россия все больше и больше изолирована".

Кроме того, китайская сторона заявила, что готова участвовать в следующей встрече, формат которой, вероятно, также не будет включать Россию. Однако Китай после встречи и дальше заявил, что обсуждал урегулирование "украинского кризиса".

"Российский инсайдерский источник утверждал, что Россия отклонила мирный план Китая по войне в Украине с 12 пунктов от февраля 2023 года (который китайская делегация повторно представила во время переговоров в Саудовской Аравии) и что некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действиями российского урегулирование войны в Украине", – отмечают аналитики.

В американском Институте изучения войны подытожили, что отчеты переговоров в Саудовской Аравии и инсайдерские утверждения, если они соответствуют действительности, согласуются с предварительными оценками ISW о том, что:

Китай не полностью согласен с Россией в вопросе Украины;

отношения России и Китая не являются "партнерством без ограничений", как того желает Кремль.

Кстати, издание Spiegel со ссылкой на европейские дипломатические круги отметило, что Китай "принимал активное участие" и выражал "положительные взгляды" на продолжение встреч такого рода.

Саммит в Саудовской Аравии: коротко