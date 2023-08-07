Путін втрачає союзників: у Росії після саміту в Саудівській Аравії залишається два варіанти дій

У Саудівській Аравії пройшов саміт, де понад 40 держав обговорювали питання миру в Україні. Та вже ніхто з його учасників не має сумнівів щодо територіальної цілісності України.

Про це 24 Каналу заявив головний редактор порталу "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин Мохаммад Фараджаллах. Він зауважив, що навіть Китай уже дає "позитивні сигнали".

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"Адже розуміє, що з одного боку країна, яка програє, займається тероризмом та бандитизмом – це Росія. Інший бік – увесь цивілізований світ", – сказав експерт з українсько-арабських відносин.

Ні в кого з учасників саміту не виникло ідеї залишити Кремлю хоча б один квадратний метр української території. Це означає, що Владімір Путін остаточно втратив усіх можливих союзників.

"Означає, що союзники Путіна обмежені – це Іран, Білорусь, Північна Корея. Інші в цій авантюрі брати участі не планують", – зауважив Фараджаллах.

Також є сигнал у тому, що Саудівська Аравія "промацала ґрунт" і зрозуміла, що дійсно змогла переконати тих, кого запрошувала. До слова, за словами експерта з українсько-арабських відноси, президент Мексики заявив, що приїде на саміт, якщо там буде російський диктатор. Однак конференція відбулася як без Мексики, так і без Путіна.

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Що може зробити Москва

Мохаммад Фараджаллах зауважив, що газета The New York Times, посилаючись на американські джерела, повідомляла, що Вашингтон дуже задоволений результатом саміту. Мовляв, стає дедалі більше держав, які згодні з тим, що Україна має право та повинна повернутися до кордонів 1991-го року.

Це вже означає, що будь-які прагнення Путіна залишити Крим чи сухопутний коридор, чи будь-які можливі "буферні зони" – не мають такі версії права на життя,

– наголосив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

У Москви залишається все менше варіантів маневрувати. Мохаммад Фараджаллах переконаний, що найближчим часом від Росії можна очікувати сигналу, що вона повернеться до зернової угоди. Усе, щоби зняти напругу та продемонструвати буцімто "готовність до миру".

"Зброя" для тиску

Експерт з українсько-арабських відносин додав, що є офіційна версія для ЗМІ щодо результатів саміту в Саудівській Аравії. Там конкретики не було. Натомість вона була за зачиненими дверима за участі представників США та Китаю. Мовляв, був сигнал для КНР переглянути ставлення до Кремля.

На думку Фараджаллаха, Москва вловила необхідні сигнали й зрозуміла, наскільки США відчували себе там комфортно, що Китай дає "позитивні сигнали".

Що Москва може розглянути два варіанти: або йти на нормальні кроки до миру, аби зберегти хоча б якось своє обличчя перед Глобальним Півднем, або продовжувати ту саму гру, що їм ніхто "не рівний",

– переконаний головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

Тоді Саудівська Аравія матиме моральне право та підстави займати позицію тих країн, які хочуть змушувати Росію до миру. А країна-агресорка цього миру не хоче. Тому нафта – це буде перша "зброя" та перший інструмент тиску на Росію.

Саудівська Аравія, на думку експерта з українсько-арабських відносин, хотіла дізнатися у США щодо гарантій державної безпеки. Адже Росія може піти в регіон війною, використовуючи представників Ірану.

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