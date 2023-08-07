Путин теряет союзников: у России после саммита в Саудовской Аравии остается два варианта действий

В Саудовской Аравии прошел саммит, где более 40 государств обсуждали вопрос мира в Украине. Но уже никто из его участников не сомневается в территориальной целостности Украины.

Об этом 24 Каналу заявил главный редактор портала "Украина по-арабски", эксперт по украино-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах. Он отметил, что даже Китай уже дает "положительные сигналы".

К теме Подоляк назвал самый сложный вопрос на полях саммита в Саудовской Аравии

"Ведь понимает, что с одной стороны, страна, которая проигрывает, занимается терроризмом и бандитизмом – это Россия. Другая сторона – весь цивилизованный мир", – сказал эксперт по украинско-арабским отношениям.

Ни у кого из участников саммита не возникло идеи оставить Кремлю хотя бы один квадратный метр украинской территории. Это означает, что Владимир Путин окончательно потерял всех возможных союзников.

"Означает, что союзники Путина ограничены – это Иран, Беларусь, Северная Корея. Другие в этой авантюре участвовать не планируют", – отметил Фараджаллах.

Также есть сигнал о том, что Саудовская Аравия "прощупала почву" и поняла, что действительно смогла убедить тех, кого приглашала. К слову, по словам эксперта по украинско-арабским отношениям, президент Мексики заявил, что приедет на саммит, если там будет российский диктатор. Однако конференция состоялась как без Мексики, так и без Путина.

Что может делать Россия после саммита в Саудовской Аравии: смотрите видео

Что может сделать Москва

Мохаммад Фараджаллах отметил, что газета The New York Times, ссылаясь на американские источники, сообщала, что Вашингтон очень доволен результатом саммита. Мол, становится все больше государств, согласных с тем, что Украина имеет право и должна вернуться к границам 1991-го года.

Это уже означает, что любые стремления Путина оставить Крым или сухопутный коридор, или любые возможные "буферные зоны" – не имеют такие версии права на жизнь,

– подчеркнул главный редактор портала "Украина по-арабски".

У Москвы остается все меньше вариантов маневрировать. Мохаммад Фараджаллах убежден, что в ближайшее время от России можно ожидать сигнала, что она вернется к зерновому соглашению. Все, чтобы снять напряжение и продемонстрировать якобы "готовность к миру".

"Оружие" для давления

Эксперт по украинско-арабским отношениям добавил, что есть официальная версия для СМИ по результатам саммита в Саудовской Аравии. Там конкретики не было. Зато она была за закрытой дверью с участием представителей США и Китая. Мол, был сигнал для КНР пересмотреть отношение к Кремлю.

По мнению Фараджаллаха, Москва уловила необходимые сигналы и поняла, насколько США чувствовали себя там комфортно, что Китай дает "положительные сигналы".

Что Москва может рассмотреть два варианта: или идти на нормальные шаги к миру, чтобы сохранить хоть как-то свое лицо перед Глобальным Югом, или продолжать ту же игру, что им никто "не равен",

– убежден главный редактор портала "Украина по-арабски".

Тогда у Саудовской Аравии будет моральное право и основания занимать позицию тех стран, которые хотят заставлять Россию к миру. А страна-агрессор этого мира не хочет. Поэтому нефть – это будет первое "оружие" и первый инструмент давления на Россию.

Саудовская Аравия, по мнению эксперта по украинско-арабским отношениям, хотела узнать у США на счет гарантий государственной безопасности. Ведь Россия может пойти в регион войной, используя представителей Ирана.

Саммит в Саудовской Аравии: главное