Стартував саміт "Україна – Південно-Східна Європа": головні тези доповідачів
Джерело:Володимир Зеленський
28 лютого у Тирані, столиці Албанії, відбувається саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Про що говорили на заході, читайте далі.
Сьогодні президент Зеленський прибув до албанської столиці для участі у саміті. За словами глави держави, він збирається вже вдруге. Головна тема дискусії – спільний шлях до євроатлантичної мети. Зеленський наголосив, що він запропонує учасникам заходу підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії, передає 24 Канал.
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Є близько 500 оборонних підприємств, які провадять свою діяльність в Україні. Але цього недостатньо, аби перемогти Путіна, вважає Зеленський. Він згадав про проблему постачання боєприпасів, яка суттєво впливає на перебіг подій на фронті. Президент закликав учасників саміту до спільної оборонної співпраці. Він запропонував провести спільний Балканський саміт щодо оборонної індустрії в Києві. Президент Зеленський подякував Рамі за організацію саміту, за можливість усім разом обговорити, як країни Південно-Східної Європи можуть посилити себе. Глава держави заявив, що Путін намагається повернути старі диктати. Він хоче нав'язувати свої бажання іншим націям. Поразка Путіна – це наша спільна безпека, – наголосив Зеленський. Президент згадав, що життя в Європі – це рівноцінність та рівноправність кожної країни. Не повинно бути такого, що безпека однієї держави цінується вище за безпеку іншої. Зеленський зазначив, що кожна з країн Південно-Східної Європи заслуговує бути частиною ЄС та НАТО. Глава України запросив учасників заходу взяти участь у саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Прем'єр Албанії нагадав, що Україна бореться не лише за власне існування, але й за європейські цінності. Він також звернувся до тих голосів у Європі, хто вважає, що підтримка України – це перешкода для миру. Рама наголосив, що зупиняти треба не Україну, а Путіна. Бо вигородження агресора – це легітимізація для наступної агресії, це визнання переваги сили над правом. За словами Рами, перемога Росії ставить під питання існування ЄС. Еді Рама додав, що, його країна, на жаль, не здатна надати Україні той рівень військової підтримки, який би дозволив їй відбити російську агресію. Тому він звернувся до найбагатших демократій Європи із закликом надати Україні необхідну допомогу. Виживання України як вільної демократичної держави і бастіону свободи Європи залежить від фінансової і військової підтримки, яку вони не дають. Ця підтримка не повинна залежати від бюрократичних затягувань чи внутрішніх перепон, наголосив Еді Рама. "Ми тут, аби поновити нашу солідарність, підтримати Україну та її народ. Ми закликаємо Росію зупинити цю війну. Ми хочемо справедливого миру, який спиратиметься на Хартію ООН, міжнародне право, резолюції Генасамблеї ООН", – наголосив Еді Рама, очільник албанського уряду. Політик підкреслив, що йдеться про мир, який поважатиме права України. Рама зауважив, що саміт – це сигнал підтримки Києву, ознака того, що світ разом із Україною та усвідомлює загрозу, яка над ним нависла. Відбулася церемонія зустрічі учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа".
Поразка Путіна – це наша спільна безпека, – Зеленський
Треба зупиняти Путіна, а не Україну, - Еді Рама
Підтримка України не повинна залежати від бюрократичних затягувань
"Ми закликаємо Росію зупинити цю війну", - прем'єр Албанії
Стартував саміт "Україна – Південно-Східна Європа"
Є близько 500 оборонних підприємств, які провадять свою діяльність в Україні. Але цього недостатньо, аби перемогти Путіна, вважає Зеленський.
Він згадав про проблему постачання боєприпасів, яка суттєво впливає на перебіг подій на фронті.
Президент закликав учасників саміту до спільної оборонної співпраці. Він запропонував провести спільний Балканський саміт щодо оборонної індустрії в Києві.
Президент Зеленський подякував Рамі за організацію саміту, за можливість усім разом обговорити, як країни Південно-Східної Європи можуть посилити себе.
Глава держави заявив, що Путін намагається повернути старі диктати. Він хоче нав'язувати свої бажання іншим націям.
Поразка Путіна – це наша спільна безпека, – наголосив Зеленський.
Президент згадав, що життя в Європі – це рівноцінність та рівноправність кожної країни. Не повинно бути такого, що безпека однієї держави цінується вище за безпеку іншої.
Зеленський зазначив, що кожна з країн Південно-Східної Європи заслуговує бути частиною ЄС та НАТО.
Глава України запросив учасників заходу взяти участь у саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.
Прем'єр Албанії нагадав, що Україна бореться не лише за власне існування, але й за європейські цінності.
Він також звернувся до тих голосів у Європі, хто вважає, що підтримка України – це перешкода для миру.
Рама наголосив, що зупиняти треба не Україну, а Путіна. Бо вигородження агресора – це легітимізація для наступної агресії, це визнання переваги сили над правом.
За словами Рами, перемога Росії ставить під питання існування ЄС.
Еді Рама додав, що, його країна, на жаль, не здатна надати Україні той рівень військової підтримки, який би дозволив їй відбити російську агресію. Тому він звернувся до найбагатших демократій Європи із закликом надати Україні необхідну допомогу.
Виживання України як вільної демократичної держави і бастіону свободи Європи залежить від фінансової і військової підтримки, яку вони не дають. Ця підтримка не повинна залежати від бюрократичних затягувань чи внутрішніх перепон, наголосив Еді Рама.
"Ми тут, аби поновити нашу солідарність, підтримати Україну та її народ. Ми закликаємо Росію зупинити цю війну. Ми хочемо справедливого миру, який спиратиметься на Хартію ООН, міжнародне право, резолюції Генасамблеї ООН", – наголосив Еді Рама, очільник албанського уряду.
Політик підкреслив, що йдеться про мир, який поважатиме права України. Рама зауважив, що саміт – це сигнал підтримки Києву, ознака того, що світ разом із Україною та усвідомлює загрозу, яка над ним нависла.
Відбулася церемонія зустрічі учасників саміту "Україна – Південно-Східна Європа".