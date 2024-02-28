Стартував саміт "Україна – Південно-Східна Європа": головні тези доповідачів

28 лютого у Тирані, столиці Албанії, відбувається саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Про що говорили на заході, читайте далі.

Сьогодні президент Зеленський прибув до албанської столиці для участі у саміті. За словами глави держави, він збирається вже вдруге. Головна тема дискусії – спільний шлях до євроатлантичної мети. Зеленський наголосив, що він запропонує учасникам заходу підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії, передає 24 Канал.

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