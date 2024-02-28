Стартовал саммит "Украина - Юго-Восточная Европа": главные тезисы докладчиков

28 февраля в Тиране, столице Албании, проходит саммит "Украина - Юго-Восточная Европа". О чем говорили на мероприятии, читайте далее.

Сегодня президент Зеленский прибыл в албанскую столицу для участия в саммите. По словам главы государства, он собирается уже во второй раз. Главная тема дискуссии – общий путь к евроатлантической цели. Зеленский отметил, что он предложит участникам мероприятия поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии, передает 24 Канал.

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