Стартовал саммит "Украина - Юго-Восточная Европа": главные тезисы докладчиков

28 февраля 2024, 13:11
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Владимир Зеленский

28 февраля в Тиране, столице Албании, проходит саммит "Украина - Юго-Восточная Европа". О чем говорили на мероприятии, читайте далее.

Сегодня президент Зеленский прибыл в албанскую столицу для участия в саммите. По словам главы государства, он собирается уже во второй раз. Главная тема дискуссии – общий путь к евроатлантической цели. Зеленский отметил, что он предложит участникам мероприятия поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии, передает 24 Канал.

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13:45, 28 февраля

Есть около 500 оборонных предприятий, которые осуществляют свою деятельность в Украине. Но этого недостаточно, чтобы победить Путина, считает Зеленский.

Он вспомнил о проблеме поставок боеприпасов, которая существенно влияет на ход событий на фронте.

Президент призвал участников саммита к совместному оборонному сотрудничеству. Он предложил провести совместный Балканский саммит по оборонной индустрии в Киеве.

13:34, 28 февраля

Поражение Путина - это наша общая безопасность, - Зеленский

Президент Зеленский поблагодарил Рами за организацию саммита, за возможность всем вместе обсудить, как страны Юго-Восточной Европы могут усилить себя.

Глава государства заявил, что Путин пытается вернуть старые диктаты. Он хочет навязывать свои желания другим нациям.

Поражение Путина – это наша общая безопасность, – подчеркнул Зеленский.

Президент вспомнил, что жизнь в Европе – это равноценность и равноправие каждой страны. Не должно быть такого, что безопасность одного государства ценится выше безопасности другого.

Зеленский отметил, что каждая из стран Юго-Восточной Европы заслуживает быть частью ЕС и НАТО.

Глава Украины пригласил участников мероприятия принять участие в саммите мира, который состоится в Швейцарии.

13:28, 28 февраля

Надо останавливать Путина, а не Украину, - Эди Рама

Премьер Албании напомнил, что Украина борется не только за собственное существование, но и за европейские ценности.

Он также обратился к тем голосам в Европе, кто считает, что поддержка Украины – это препятствие для мира.

Рама отметил, что останавливать надо не Украину, а Путина. Потому что выгораживание агрессора – это легитимизация для следующей агрессии, это признание превосходства силы над правом.

По словам Рамы, победа России ставит под вопрос существование ЕС.

13:23, 28 февраля

Поддержка Украины не должна зависеть от бюрократических затяжек

Эди Рама добавил, что, его страна, к сожалению, не способна предоставить Украине тот уровень военной поддержки, который бы позволил ей отразить российскую агрессию. Поэтому он обратился к самым богатым демократиям Европы с призывом предоставить Украине необходимую помощь.

Выживание Украины как свободного демократического государства и бастиона свободы Европы зависит от финансовой и военной поддержки, которую они не дают. Эта поддержка не должна зависеть от бюрократических затяжек или внутренних преград, подчеркнул Эди Рама.

13:18, 28 февраля

"Мы призываем Россию остановить эту войну", - премьер Албании

"Мы здесь, чтобы восстановить нашу солидарность, поддержать Украину и ее народ. Мы призываем Россию остановить эту войну. Мы хотим справедливого мира, который будет опираться на Хартию ООН, международное право, резолюции Генассамблеи ООН", – отметил Эди Рама, глава албанского правительства.

Политик подчеркнул, что речь идет о мире, который будет уважать права Украины. Рама заметил, что саммит – это сигнал поддержки Киеву, признак того, что мир вместе с Украиной и осознает угрозу, которая над ним нависла.

13:09, 28 февраля

Стартовал саммит "Украина - Юго-Восточная Европа"

Состоялась церемония встречи участников саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

Автор: Анастасія Колеснікова