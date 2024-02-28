Стартовал саммит "Украина - Юго-Восточная Европа": главные тезисы докладчиков
Источник:Владимир Зеленский
28 февраля в Тиране, столице Албании, проходит саммит "Украина - Юго-Восточная Европа". О чем говорили на мероприятии, читайте далее.
Сегодня президент Зеленский прибыл в албанскую столицу для участия в саммите. По словам главы государства, он собирается уже во второй раз. Главная тема дискуссии – общий путь к евроатлантической цели. Зеленский отметил, что он предложит участникам мероприятия поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии, передает 24 Канал.
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Есть около 500 оборонных предприятий, которые осуществляют свою деятельность в Украине. Но этого недостаточно, чтобы победить Путина, считает Зеленский. Он вспомнил о проблеме поставок боеприпасов, которая существенно влияет на ход событий на фронте. Президент призвал участников саммита к совместному оборонному сотрудничеству. Он предложил провести совместный Балканский саммит по оборонной индустрии в Киеве. Президент Зеленский поблагодарил Рами за организацию саммита, за возможность всем вместе обсудить, как страны Юго-Восточной Европы могут усилить себя. Глава государства заявил, что Путин пытается вернуть старые диктаты. Он хочет навязывать свои желания другим нациям. Поражение Путина – это наша общая безопасность, – подчеркнул Зеленский. Президент вспомнил, что жизнь в Европе – это равноценность и равноправие каждой страны. Не должно быть такого, что безопасность одного государства ценится выше безопасности другого. Зеленский отметил, что каждая из стран Юго-Восточной Европы заслуживает быть частью ЕС и НАТО. Глава Украины пригласил участников мероприятия принять участие в саммите мира, который состоится в Швейцарии. Премьер Албании напомнил, что Украина борется не только за собственное существование, но и за европейские ценности. Он также обратился к тем голосам в Европе, кто считает, что поддержка Украины – это препятствие для мира. Рама отметил, что останавливать надо не Украину, а Путина. Потому что выгораживание агрессора – это легитимизация для следующей агрессии, это признание превосходства силы над правом. По словам Рамы, победа России ставит под вопрос существование ЕС. Эди Рама добавил, что, его страна, к сожалению, не способна предоставить Украине тот уровень военной поддержки, который бы позволил ей отразить российскую агрессию. Поэтому он обратился к самым богатым демократиям Европы с призывом предоставить Украине необходимую помощь. Выживание Украины как свободного демократического государства и бастиона свободы Европы зависит от финансовой и военной поддержки, которую они не дают. Эта поддержка не должна зависеть от бюрократических затяжек или внутренних преград, подчеркнул Эди Рама. "Мы здесь, чтобы восстановить нашу солидарность, поддержать Украину и ее народ. Мы призываем Россию остановить эту войну. Мы хотим справедливого мира, который будет опираться на Хартию ООН, международное право, резолюции Генассамблеи ООН", – отметил Эди Рама, глава албанского правительства. Политик подчеркнул, что речь идет о мире, который будет уважать права Украины. Рама заметил, что саммит – это сигнал поддержки Киеву, признак того, что мир вместе с Украиной и осознает угрозу, которая над ним нависла. Состоялась церемония встречи участников саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".
Поражение Путина - это наша общая безопасность, - Зеленский
Надо останавливать Путина, а не Украину, - Эди Рама
Поддержка Украины не должна зависеть от бюрократических затяжек
"Мы призываем Россию остановить эту войну", - премьер Албании
Стартовал саммит "Украина - Юго-Восточная Европа"
Есть около 500 оборонных предприятий, которые осуществляют свою деятельность в Украине. Но этого недостаточно, чтобы победить Путина, считает Зеленский.
Он вспомнил о проблеме поставок боеприпасов, которая существенно влияет на ход событий на фронте.
Президент призвал участников саммита к совместному оборонному сотрудничеству. Он предложил провести совместный Балканский саммит по оборонной индустрии в Киеве.
Президент Зеленский поблагодарил Рами за организацию саммита, за возможность всем вместе обсудить, как страны Юго-Восточной Европы могут усилить себя.
Глава государства заявил, что Путин пытается вернуть старые диктаты. Он хочет навязывать свои желания другим нациям.
Поражение Путина – это наша общая безопасность, – подчеркнул Зеленский.
Президент вспомнил, что жизнь в Европе – это равноценность и равноправие каждой страны. Не должно быть такого, что безопасность одного государства ценится выше безопасности другого.
Зеленский отметил, что каждая из стран Юго-Восточной Европы заслуживает быть частью ЕС и НАТО.
Глава Украины пригласил участников мероприятия принять участие в саммите мира, который состоится в Швейцарии.
Премьер Албании напомнил, что Украина борется не только за собственное существование, но и за европейские ценности.
Он также обратился к тем голосам в Европе, кто считает, что поддержка Украины – это препятствие для мира.
Рама отметил, что останавливать надо не Украину, а Путина. Потому что выгораживание агрессора – это легитимизация для следующей агрессии, это признание превосходства силы над правом.
По словам Рамы, победа России ставит под вопрос существование ЕС.
Эди Рама добавил, что, его страна, к сожалению, не способна предоставить Украине тот уровень военной поддержки, который бы позволил ей отразить российскую агрессию. Поэтому он обратился к самым богатым демократиям Европы с призывом предоставить Украине необходимую помощь.
Выживание Украины как свободного демократического государства и бастиона свободы Европы зависит от финансовой и военной поддержки, которую они не дают. Эта поддержка не должна зависеть от бюрократических затяжек или внутренних преград, подчеркнул Эди Рама.
"Мы здесь, чтобы восстановить нашу солидарность, поддержать Украину и ее народ. Мы призываем Россию остановить эту войну. Мы хотим справедливого мира, который будет опираться на Хартию ООН, международное право, резолюции Генассамблеи ООН", – отметил Эди Рама, глава албанского правительства.
Политик подчеркнул, что речь идет о мире, который будет уважать права Украины. Рама заметил, что саммит – это сигнал поддержки Киеву, признак того, что мир вместе с Украиной и осознает угрозу, которая над ним нависла.
Состоялась церемония встречи участников саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".