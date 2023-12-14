Повторював одну фразу: як Орбан пояснив свою позицію на саміті ЄС

У Брюсселі 14 грудня стартував саміт ЄС. Лідери європейських держав розглядатимуть відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу й питання макрофінансової допомоги на 2024–2027 роки.

Головним опонентом українських питань залишається прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ведучий 24 Каналу Олексій Печій зазначив, що саме тому день розпочався не з класичного проходження європейських лідерів по червоній доріжці й спілкування з пресою, а із закритого сніданку.

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Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Євроради Шарль Мішель намагались переконати прем'єра Угорщини Віктора Орбана зайняти м'якшу позицію щодо українських питань. Найімовірніше, остаточно його переконати все ж таки не вдалось.

Питання переговорів про вступ України в ЄС

Фактична більшість країн виступає за відкриття перемовин про членство України в ЄС, але позиція Віктора Орбана залишається непохитною. Він апелює до юридичних процедур і постійно повторює, що Україна не виконала всі сім вимог, але не уточнює, які саме.

Єврокомісія ще 8 листопада рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС, відзначивши прогрес у реформах. Водночас Урсула фон дер Ляєн висловила "додаткові очікування" щодо боротьби з корупцією та олігархами, а також поліпшення прав нацменшин.Після цього Київ ухвалив закони про САП, НАБУ та освіту для нацменшин, а також зареєстрував законопроєкт про лобіювання. Отже, наша країна фактично виконала всі поставлені вимоги.

"Розширення – це юридично деталізований процес, заснований на заслугах і має низку передумов. Україна не виконала три із семи попередніх умов. Тепер немає причини вести переговори про членство України, навіть не варто домовлятись", – вважає Орбан.

У кулуарах лунають тези про те, що Орбан добряче набрид лідерам ЄС, але така вже демократія. Переконати когось можна лише шляхом аргументованих дебатів.

Питання макрофінансової допомоги

Лідери європейських країн, зокрема прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, свідомі своєї ролі в допомозі Україні на тлі складної внутрішньополітичної ситуації в США. Однак прем'єр-міністр Угорщини виступає проти виділення фінансової підтримки Україні на кілька років вперед.

Гроші для України в найближчій перспективі вже є в бюджеті ЄС. Якщо ми хочемо давати більше грошей на більший строк, ми повинні шукати ці гроші поза бюджетом ЄС,

– наголосив Орбан.

Напередодні з'явилися сподівання, що його позиція може змінитись. Стало відомо, що Єврокомісія розблокувала для Угорщини 10 мільярдів євро, заморожені за порушення верховенства права. Однак сьогодні Орбан каже, що це абсолютно не пов'язані питання.

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