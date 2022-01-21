Санкції проти Північної Кореї: Китай і Росія заблокували заявку США в ООН

США подали заявку, щоб запровадити санкції ООН проти 5 мешканців Північної Кореї, як відповідь на ракетні запуски режиму. Водночас Китай та Росія цю заявку зупинили напередодні засідання.

За останні 2 тижні Рада Безпеки ООН засідає вже вдруге з приводу північнокорейського питання. Членами ради є США, Албанія, Бразилія, Франція, Ірландія, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія та Японія.

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Що означають дії Північної Кореї

Як заявляють члени ради, ці пуски показують рішучість режиму продовжувати програми створення зброї масового знищення та балістичних ракет за будь-яку ціну. Зокрема, й за рахунок власного народу.

США минулого тижня вже запровадили санкції зі свого боку через пуски ракет. Вони торкнулися 6 чиновників із Північної Кореї, 1 росіянина та російську фірму. Їх звинуватили у тому, що купували товари для програм Росії та Китаю. Тепер запропонували заборонити 5 підсанкційним особам поїздки ООН і заморожування активів. Запит мав узгодити на основі консенсусу комітет Ради Безпеки щодо санкцій для Північної Кореї, в який входять 15 учасників.

Саме таку санкційну пропозицію США зупинили Китай та Росія. У Китаї пояснили, що їм нібито потрібно більше часу аби розібратися із санкціями. Росія ж виправдовує свої дії тим, що потребує більше доказів для підтримки запиту США.

Натомість Північна Корея заявила, що зміцнить свою оборону від США. Там збираються розглянути можливість відновлення "всіх тимчасово призупинених дій". Це є явним посиланням на мораторій на випробування ядерної зброї та ракет великої дальності.

Що відомо про запуски ракет

Північна Корея напередодні свят випробувала гіперзвукову ракету. У КНДР 6 січня це підтверджували. Мовляв, дальність польоту ракети оцінили в 700 кілометрів. Режим заявляв, що снаряд "точно влучив у ціль".

Тоді одразу 11 січня країна знову заявляла, що успішно провела останній випробувальний запуск нової гіперзвукової ракети у бік Японського моря. Випробування нібито відвідав Кім Чен Ин.

У США стверджували, що через цей запуск на декілька хвилин призупиняли злети та посадки цивільних літаків на західному узбережжі країни.

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