Відповідне розпорядження видав регіональний центр управління повітряним рухом. Згодом інформацію підтвердили й представники міжнародних аеропортів у Сан-Дієго та Сан-Бернардіно.

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В одному з американських летовищ зазначили, що отримали вказівку припинити злети та посадки повітряних суден. Однак через 5 – 7 хвилин авіадиспетчерська служба скасувала заборону.

Цікаво, що журналісти телеканалу спробували з'ясовувати в інших аеропортів західного узбережжя Сполучених Штатів додаткові дані. Проте, ті заявили, що нічого знали про це розпорядження.

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