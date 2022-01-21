Санкции против Северной Кореи: Китай и Россия заблокировали заявку США в ООН

США подали заявку, чтобы ввести санкции ООН против 5 жителей Северной Кореи, как ответ на ракетные запуски режима. В то же время Китай и Россия эту заявку остановили накануне заседания.

За последние 2 недели Совет Безопасности ООН заседает уже во второй раз по поводу северокорейского вопроса. Членами совета являются США, Албания, Бразилия, Франция, Ирландия, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Япония.

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Что означают действия Северной Кореи

Как заявляют члены совета, эти пуски показывают решимость режима продолжать программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет любой ценой. В частности, и за счет собственного народа.

США на прошлой неделе уже ввели санкции со своей стороны из-за пусков ракет. Они коснулись 6 чиновников из Северной Кореи, 1 россиянина и российскую фирму. Их обвинили в том, что покупали товары для программ России и Китая. Теперь предложили запретить 5 подсанкционным лицам поездки ООН и замораживание активов. Запрос должен был согласовать на основе консенсуса комитет Совета Безопасности по санкциям для Северной Кореи, в который входят 15 участников.

Именно такое санкционное предложение США остановили Китай и Россия. В Китае пояснили, что им якобы нужно больше времени чтобы разобраться с санкциями. Россия же оправдывает свои действия тем, что требует больше доказательств для поддержки запроса США.

Зато Северная Корея заявила, что укрепит свою оборону от США. Там собираются рассмотреть возможность возобновления"всех временно приостановленных действий". Это является явной ссылкой на мораторий на испытания ядерного оружия и ракет большой дальности.

Что известно о запусках ракет

Северная Корея накануне праздников испытала гиперзвуковую ракету. В КНДР 6 января это подтверждали. Якобы дальность полета ракеты оценили в 700 километров. Режим заявлял, что снаряд "точно попал в цель".

Тогда сразу 11 января страна вновь заявляла, что успешно провела последний испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты в сторону Японского моря. Испытания якобы посетил Ким Чен Ын.

В США утверждали, что из-за этого запуска на несколько минут приостанавливали взлеты и посадки гражданских самолетов на западном побережье страны.

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