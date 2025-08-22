Служба безпеки України опублікувала нові матеріали стосовно справи одного із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. Ці докази підтверджують, що посадовець разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

Що вдалося виявити правоохоронцям щодо посадовця НАБУ?

У Службі безпеки зазначили, що йдеться про справу щодо продажу технічної коноплі, яку вирощували в Житомирській області та планували продавати в Росію, до Республіки Дагестан.

Зокрема, раніше СБУ публікувала аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з Республікою Дагестан,

– йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування слідчі СБУ також зафіксували листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічної коноплі. Відповідну інформацію знайшли у телефоні підозрюваного.

Докази щодо незаконного продажу технічної коноплі, до якої може бути причетний посадовець НАБУ / Фото СБУ

Як повідомляє СБУ, у цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію.

"Він пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки добігає кінця дія державної програми Росії з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Також він називає ім'я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію, – воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ", – наголосили у службі.

Під час аналізу вмісту телефонів правоохоронці також отримали докази, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки та здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці.

Серед іншого, за матеріалами справи, співробітник антикорупційного Бюро не тільки знаходив контакти для торгівлі з Росією, а й підшуковував інвесторів для бізнесу. Відповідне телефонне листування знайдене у самого високопосадовця НАБУ,

– зазначено у дописі.

Чим займався батько високопосадовця НАБУ?

Окрім того, слідство встановило, що батько правоохоронця перебував на постійному зв'язку з громадянами Росії, жителями Дагестану, а у 2023 році, попри повномасштабну агресію Росії проти України, особисто відвідав країну-агресорку.

Також, як свідчать матеріали провадження, батько високопосадовця НАБУ вів листування з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який за даними слідства пов'язаний зі спецслужбами Росії та має значний вплив на діяльність НАБУ.

Серед іншого, в одному з епізодів листування вони домовлялися про зустріч на території ЄС. Про контакти співробітника антикорупційного Бюро з Христенком свідчить і листування нардепа-втікача з батьком посадовця Бюро. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту,

– зазначили в СБУ.

Крім того, правоохоронці задокументували факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв'язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої "ДНР".

В СБУ також наголосили, що це кримінальне провадження стосується лише окремого співробітника антикорупційного Бюро і фактів його співпраці з країною-агресором та жодним чином не має стосунку до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому.