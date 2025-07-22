В Службі безпеки України заявляють, що суд визнав обґрунтованість зібраних доказів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що кажуть в СБУ про арешт?

Служба безпеки України заявила, що суд обрав найсуворіший запобіжний захід для двох співробітників НАБУ, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами. Йдеться про тримання під вартою без права внесення застави.

Один із фігурантів є співробітником центрального апарату Бюро. Він працював у закритому підрозділі "Д-2". За версією слідства, він передавав інформацію представникам Росії.

Другий затриманий – керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов. Його підозрюють у зв'язках з представниками країни-агресора та у допомозі своєму батькові вести незаконну торгівлю з Росією.

У межах справи заочно повідомлено про підозру і чинному нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Федору Христенку. За даними слідства, він був агентом ФСБ, який курував російський вплив на НАБУ.

Наразі за всіма викрити фактами фігуранти отримали підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями ККУ. Зловмисникам загрожує від 12 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна,

– прокоментували в СБУ.

Раніше повідомлялось, що керівника детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова взяли під варту до 16 вересня без можливості внесення застави.