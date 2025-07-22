Про це на брифінгу у вівторок, 22 липня, розповів директор НАБУ Семен Кривонос, повідомляє 24 Канал. Однак перед призначеннями таких працівників проводять спеціальну перевірку.
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Як перевіряють працівників НАБУ, що мають родичів у Росії?
За словами Кривоноса, у НАБУ є велика кількість співробітників із Луганської та Донецької областей, які після 2014 року переводилися в центральний апарат тоді ще МВС чи інших органів. Тож у багатьох із них можуть бути родичі на території Росії.
На жаль, такі реалії. У нас дуже багато посадовців у державі, у яких точно така сама ситуація,
– зазначив він.
Однак директор НАБУ наголосив – перед призначенням цього працівника проводять спеціальну перевірку. Окрім того, за надання доступу до державної таємниці СБУ проводить процедуру, у межах якої вживає необхідних заходів, зокрема встановлюючи зв'язки особи з державою-агресоркою.
Це обов'язкова процедура. Це не формальна перевірка: заповнив анкету й передав… І всі ці співробітники отримували допуск до державної таємниці,
– розповів Кривонос.
Нагадаємо, у співпраці з представниками Росії та допомозі батькові в незаконній торгівлі підозрюють керівника детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Суд відправив його під варту до 16 вересня без права внесення застави.
Окрім того, запобіжний захід обрали працівникові закритого підрозділу НАБУ "Д-2", ймовірно, Віктору Гусарову. Фігурант міг шпигувати для російської ФСБ.