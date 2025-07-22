Об этом на брифинге во вторник, 22 июля, рассказал директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает 24 Канал. Однако перед назначениями таких работников проводят специальную проверку.

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Как проверяют работников НАБУ, имеющих родственников в России?

По словам Кривоноса, в НАБУ есть большое количество сотрудников из Луганской и Донецкой областей, которые после 2014 года переводились в центральный апарат тогда еще МВД или других органов. Поэтому у многих из них могут быть родственники на территории России.

К сожалению, такие реалии. У нас очень много должностных лиц в государстве, у которых точно такая же ситуация,

– отметил он.

Однако директор НАБУ отметил – перед назначением этого работника проводят специальную проверку. Кроме того, за предоставление доступа к государственной тайне СБУ проводит процедуру, в рамках которой принимает необходимые меры, в частности устанавливая связи лица с государством-агрессором.

Это обязательная процедура. Это не формальная проверка: заполнил анкету и передал... И все эти сотрудники получали допуск к государственной тайне,

– рассказал Кривонос.

Напомним, в сотрудничестве с представителями России и помощи отцу в незаконной торговле подозревают руководителя детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Суд отправил его под стражу до 16 сентября без права внесения залога.

Кроме того, меру пресечения избрали работнику закрытого подразделения НАБУ "Д-2", вероятно, Виктору Гусарову. Фигурант мог шпионить для российской ФСБ.