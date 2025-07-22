В Службе безопасности Украины заявляют, что суд признал обоснованность собранных доказательств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что говорят в СБУ об аресте?

Служба безопасности Украины заявила, что суд избрал строгую меру пресечения для двух сотрудников НАБУ, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Речь идет о содержании под стражей без права внесения залога.

Один из фигурантов является сотрудником центрального аппарата Бюро. Он работал в закрытом подразделении "Д-2". По версии следствия, он передавал информацию представителям России.

Второй задержанный – руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов. Его подозревают в связях с представителями страны-агрессора и в помощи своему отцу вести незаконную торговлю с Россией.

В рамках дела заочно доложено о подозрении и действующему нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Федору Христенко. По данным следствия, он был агентом ФСБ, курировавшим российское влияние на НАБУ.

По всем разоблаченным фактам фигуранты получили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям УКУ. Злоумышленникам грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества,

– прокомментировали в СБУ.

Ранее сообщалось, что руководителя детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова заключили под стражу до 16 сентября без возможности внесения залога.