Транслював тези пропаганди: СБУ повідомила про заочну підозру "політичному" псевдоексперту
- СБУ повідомила про заочну підозру 43-річному уродженцю Львівщини, який публічно поширює фейки про ситуацію в Україні та веде інформаційно-підривну діяльність.
- Його звинувачують у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, за що йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.
Співробітники Служби безпеки України повідомили про заочну підозру черговому "політичному" псевдоексперту, який займається інформаційно-підривною діяльністю проти України
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.
У чому звинувачують пропагандиста?
Кіберфахівці та слідчі СБУ зібрали докази на ще одного ворожого пропагандиста, який публічно поширює фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.
Йдеться про 43-річного уродженця Львівщини, який називає себе "політичним експертом". За даними слідства, у 2022 році він виїхав за кордон і відтоді активно веде інформаційно-підривну діяльність проти України.
Використовуючи власні інформаційні ресурси та доступні йому медіамайданчики, фігурант намагається публічно формувати негативний імідж України на міжнародній арені. Він регулярно транслює тези кремлівської пропаганди, дискредитує українську владу та виправдовує збройну агресію Росії проти України,
– розповіли в СБУ.
У 2023 році відео пропагандиста використали в ефірі програми "Вечер у Соловьева" як "доказ" нібито невдоволення українців ситуацією в державі та уявного протистояння між військовими та владою.
У 2024 році він став гостем одного з іноземних пропагандистських телеканалів, де поширював наративи, вигідні Кремлю.
Зазначається, що проведені на замовлення СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності проти України.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- державна зрада;
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.
Наразі підозрюваний переховується за межами України: йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.
СБУ продовжує викривати зрадників та злочинців: останні новини
В Україні заочно засудили генерала Росгвардії Володимира Спиридонова. Саме він командував розгоном акцій протесту на початку тимчасової окупації Херсона.
Правоохоронці викрили агентурне проникнення ФСБ до підрозділу безпілотних систем ЗСУ. 26-річний мобілізований з Кропивницького завчасно "зливав" інформацію про майбутні атаки – тобто час, напрямки вильотів і орієнтовні "цілі" українських безпілотників.
Нещодавно також СБУ затримала та арештувала народного депутата від ОПЗЖ, підозрюваного у державній зраді. Його звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами та передачі інформації, що завдавала шкоди Україні.