СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб Росії

30 серпня 2025 року у Львові вбили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Слідство встановило, що підозрюваного завербували росіяни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Як ймовірний вбивця Парубія працював на росіян?

Слідчі встановили, що 52-річного львів'янина, підозрюваного у вбивстві Парубія, завербували більше року тому.

З того часу зловмисник регулярно виконував завдання на замовлення ворога. Зокрема, передавав дані про локації ЗСУ, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.

Після перевірки готовності агента до виконання "складнішого" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину,

– повідомили в СБУ.

Для виконання "замовлення" агент відстежував розклад дня Андрія Парубія. Паралельно він розробляв план втечі за кордон після вбивства.

Правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

Львів'янину повідомили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Раніше йому інкримінували посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю. Кілеру загрожує довічне з конфіскацією майна.