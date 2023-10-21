Що буде із Сектором Гази після операції ЦАХАЛ: названо можливий сценарій

Армія оборони Ізраїлю готується до наземної операції в Секторі Гази. Після цього ситуація може стабілізуватися. Однак деякі фактори можуть лише загострити конфлікт.

Розвиток подій дуже залежить від того, чи доєднаються до конфлікту інші країни Близького Сходу. Такою думкою в ефірі 24 Каналу поділився кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Як можуть розвиватися події в Секторі Гази

ЦАХАЛ продовжує підготовку до наземної операції у Секторі Гази. Водночас в Ізраїлі кажуть, що не планують окуповувати цю територію. Ба більше, що третій етап війни з ХАМАС має на меті зняти відповідальність з Ізраїлю за те, що відбувається в цьому регіоні.

Зараз Тель-Авів воліє, щоб якомога менше перебувало в цьому секторі, щоб можна було здійснювати операцію без жертв серед цивільного населення. Потім може відбутися наземна операція із зачисткою осередків бойовиків ХАМАС, а також знищення їхньої військової інфраструктури,

– зазначив Станіслав Желіховський.

Як наслідок, у регіоні може відбутись певна стабілізація. Імовірно, деякий час ЦАХАЛ перебуватиме в Секторі Гази, аби налагодити життя там. Зрештою у регіон можуть повертатися палестинці, які виїхали напередодні.

"Після того Ізраїль, можливо, надалі співіснуватиме з цією автономією. А вже в майбутньому не виключено, що порушуватимуть питання щодо більших суверенних прав, однак тут важко спрогнозувати, чи може це здійснитися", – зауважив експерт-міжнародник.

Річ у тім, що Ізраїль бореться за те, щоб мати суверенітет, розповсюджений на всю територію, яку вважає своєю.

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Війна може розростись

Водночас варто розуміти, що до цього конфлікту можуть долучитись й інші країни Близького Сходу. Це стане новим викликом для демократичної спільноти, адже масштаби можуть вийти за межі Ізраїлю.

Це стане новим етапом цього конфлікту, до якого буде залучено більше факторів. Однак поки моє бачення таке, що поки є намагання локалізувати ситуацію, тому ми й бачимо візити іноземних гостей до Ізраїлю,

– зауважив Желіховський.

Ймовірно, що Ізраїлю дають певного роду рекомендації та пропонують допомогу. Відомо, що США можуть надати також своїх військових для допомоги. Найпевніше, що це на випадок ситуації, якщо ЦАХАЛ не зможе повною мірою впоратись із ситуацією, або ж якщо у конфлікт вступлять й інші гравці.

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