Что будет с Сектором Газа после операции ЦАХАЛ: назван возможный сценарий

Армия обороны Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа. После этого ситуация может стабилизироваться. Однако некоторые факторы могут только обострить конфликт.

Развитие событий очень зависит от того, присоединятся ли к конфликту другие страны Ближнего Востока. Таким мнением в эфире 24 Канала поделился кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Как могут развиваться события в Секторе Газы

ЦАХАЛ продолжает подготовку к наземной операции в секторе Газа. В то же время в Израиле говорят, что не планируют оккупировать эту территорию. Более того, третий этап войны с ХАМАС имеет целью снять ответственность с Израиля за происходящее в этом регионе.

Сейчас Тель-Авив предпочитает, чтобы как можно меньше находилось в этом секторе, чтобы можно было совершать операцию без жертв среди гражданского населения. Затем может произойти наземная операция по зачистке ячеек боевиков ХАМАС, а также уничтожение их военной инфраструктуры,

– отметил Станислав Желиховский.

Как следствие, в регионе может произойти стабилизация. Вероятно, некоторое время ЦАХАЛ будет находиться в секторе Газа, чтобы наладить там жизнь. В конце концов в регион могут возвращаться выехавшие накануне палестинцы.

"После того Израиль, возможно, будет в дальнейшем сосуществовать с этой автономией. А уже в будущем не исключено, что будут поднимать вопрос о больших суверенных прав, однако здесь сложно спрогнозировать, может ли это осуществиться", – отметил эксперт-международник.

Дело в том, что Израиль борется за то, чтобы обладать суверенитетом, распространенным на всю территорию, которую считает своей.

Станислав Желиховский о судьбе Израиля после наземной операции ЦАХАЛ: смотрите видео

Война может разрастись

В то же время следует понимать, что к этому конфликту могут присоединиться и другие страны Ближнего Востока. Это станет новым вызовом для демократического сообщества, ведь масштабы могут выйти за пределы Израиля.

Это станет новым этапом этого конфликта, в который будет вовлечено большее количество факторов. Однако пока мое видение таково, что пока есть попытка локализовать ситуацию, поэтому мы и видим визиты иностранных гостей в Израиль.

– заметил Желиховский.

Вероятно, что Израилю дают определенные рекомендации и предлагают помощь. Известно, что США могут также предоставить своих военных для помощи. Скорее всего, это на случай ситуации, если ЦАХАЛ не сможет в полной мере справиться с ситуацией, или если в конфликт вступят и другие игроки.

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