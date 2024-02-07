У Сенаті США провалили одне з голосувань за допомогу Україні: що буде далі

Увечері 7 лютого Сенат США провалив голосування за пакет на 118 мільярдів доларів із питанням кордону. Це процедурне рішення, якому не вдалося набрати 60 голосів.

Над проєктом працювали кілька місяців, документ включав кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також стосувався посилення безпеки кордону США. Тепер його провалили. 24 Канал пояснює, що це означає і чого чекати Україні далі.

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Через що провалилося голосування

Законопроєкт про безпеку кордонів передбачав виділення 118 мільярдів доларів, понад 60 мільярдів мали виділити на допомогу Україні, понад 14 мільярдів – Ізраїлю. Утім, його ухваленню опираються республіканці.

"Спікер Палати представників і головний республіканець Майк Джонсон послідовно виступає проти угоди щодо кордону. Щодо винесення окремо України на голосування або винесення окремо на голосування пакета допомоги партнерам разом із Україною – спікер не поспішає. Він говорить, що це потребує більше часу, а адміністрація Байдена має надати чітку стратегію щодо України. Також слід надати більше інформації про перевірки допомоги, яка надходить Києву", – пояснила кореспондентка "Голосу Америки".

Крайні праві республіканці вважають, що Україні взагалі не треба допомагати.

Чому провал голосування – не зрада України з боку США

По-перше, провал був очікуваним, адже спікер Майк Джонсон одразу скритикував його. По-друге, є план Б, оскільки в Конгресі розглядають різні варіанти затвердження допомоги Україні. По-третє, це голосування є процедурним.

Процедурне голосування фактично не голосує за сам законопроєкт: лише якщо його погодять, розпочинається розгляд цього законопроєкту, тобто можливі дебати та внесення поправок. Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер заявив, що винесе на голосування два законопроєкти. Один – це допомога партнерам, зокрема Україні та угода по кордону, а другим законопроєктом буде суто законопроєкт по допомозі партнерам, тобто Україні, Ізраїлю та Тайваню, – пояснили в "Голосі Америки".

Тобто було очевидно, що перший варіант законопроєкту щодо кордону провалиться. Тепер шукають інші можливості, тож це ніяк не перекреслює допомогу нашій державі і не означає, що Америка нас кинула.

Що буде далі

Швидше за все, допомогу країнам-партнерам винесуть в окремий документ, який не стосуватиметься питань кордону та міграційної політики США.

"Я закликаю своїх колег від обох партій проголосувати за початок розгляду законопроєкту, щоб ми могли обговорити поправки, терміни та будь-які інші питання. Події в Україні, Ізраїлі, гуманітарна допомога, південна частина Тихого океану та наш кордон – це все є нагальними потребами", – сказав Чак Шумер.

Журналісти CNN зазначили, що положення про кордон мають запровадити суворі обмеження вздовж південного кордону США. "Якби він був прийнятий Конгресом, законопроект кардинально змінив би імміграційне законодавство вперше за десятиліття", – пишуть вони.

Проголосувати за допомогу Україні Сенат може ще 7 лютого.

Джо Байден звинуватив у провалі голосування особисто Трампа, мовляв, він тисне на своїх однопартійців. Станом на 23 годину 7 лютого триває голосування за розділення пакетів з питань кордону і допомоги партнерам. Є понад 50 голосів, а потрібно понад 60.