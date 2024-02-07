В Сенате США провалили одно из голосований за помощь Украине: что будет дальше

Вечером 7 февраля Сенат США провалил голосование за пакет на 118 миллиардов долларов с вопросом границы. Это процедурное решение, которому не удалось набрать 60 голосов.

Над проектом работали несколько месяцев, документ включал средства для Украины, Израиля, Тайваня, а также касался усиления безопасности границы США. Теперь его провалили. 24 Канал объясняет, что это значит и чего ждать Украине дальше.

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Из-за чего провалилось голосование

Законопроект о безопасности границ предусматривал выделение 118 миллиардов долларов, более 60 миллиардов должны были выделить на помощь Украине, более 14 миллиардов – Израилю. Впрочем, его принятию сопротивляются республиканцы.

"Спикер Палаты представителей и главный республиканец Майк Джонсон последовательно выступает против соглашения по границе. С вынесением отдельно Украины на голосование или вынесением отдельно на голосование пакета помощи партнерам вместе с Украиной спикер не спешит. Он говорит, что это требует больше времени, а администрация Байдена должна предоставить четкую стратегию по Украине. Также следует предоставить больше информации о проверках помощи, которая поступает Киеву", – объяснила корреспондентка "Голоса Америки".

Крайне правые республиканцы считают, что Украине вообще не надо помогать.

Почему провал голосования – не предательство Украины со стороны США

Во-первых, провал был ожидаемым, ведь спикер Майк Джонсон сразу раскритиковал его. Во-вторых, есть план Б, поскольку в Конгрессе рассматривают различные варианты утверждения помощи Украине. В-третьих, это голосование является процедурным.

Процедурное голосование фактически не голосует за сам законопроект: только если его согласуют, начинается рассмотрение этого законопроекта, то есть возможны дебаты и внесение поправок. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что вынесет на голосование два законопроекта. Один – это помощь партнерам, в частности Украине и соглашение по границе, а вторым законопроектом будет чисто законопроект по помощи партнерам, то есть Украине, Израилю и Тайваню, – объяснили в "Голосе Америки".

То есть было очевидно, что первый вариант законопроекта о границе провалится. Теперь ищут другие возможности, так что это никак не перечеркивает помощь нашему государству и не означает, что Америка нас бросила.

Что будет дальше

Скорее всего, помощь странам-партнерам вынесут в отдельный документ, который не будет касаться вопросов границы и миграционной политики США.

"Я призываю своих коллег от обеих партий проголосовать за начало рассмотрения законопроекта, чтобы мы могли обсудить поправки, сроки и любые другие вопросы. События в Украине, Израиле, гуманитарная помощь, южная часть Тихого океана и наша граница – это все является насущными потребностями", – сказал Чак Шумер.

Журналисты CNN отметили, что положение о границе должны ввести строгие ограничения вдоль южной границы США. "Если бы он был принят Конгрессом, законопроект кардинально изменил бы иммиграционное законодательство впервые за десятилетие", – пишут они.

Проголосовать за помощь Украине Сенат может еще 7 февраля.

Джо Байден обвинил в провале голосования лично Трампа, мол, он давит на своих однопартийцев. По состоянию на 23 часа 7 февраля продолжается голосование за разделение пакетов по вопросам границы и помощи партнерам. Есть более 50 голосов, а нужно более 60.