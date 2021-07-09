Серед підозрюваних у вбивстві президента Гаїті є американці, – ЗМІ

У Гаїті заарештували 2 американців гаїтянського походження за підозрою у вбивстві президента Жовенеля Моїза. Вони нібито "добре навченні професіонали".

Що відомо про ймовірних вбивць президента

Загалом правоохоронці затримали 6 підозрюваних. Наразі вони перебувають під вартою.

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ЗМІ називають ім'я лише одного підозрюваного американця. Ним є 35-річний Джеймс Соледжес. На сайті благодійної організації, яку підозрюваний заснував у Флориді, зазначена інформація про нього. Згідно з нею, Соледжес – "політик-початківець та захисник інтересів дітей".

Він зазначив, що працював охоронцем у посольстві Канади у Гаїті. До речі, дипломатична структура наразі не коментувала це. Соледжеса та іншого американця затримали 7 липня.

Представник Держдепу США Нед Прайс відповів, що бачив публікації про причетність американців до вбивства. Однак наразі він не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

2 підозрюваних в одязі забрудненому кров'ю нібито побачили місцеві мешканці. Коли ймовірних вбивць повезли у відділок, натовп біг за автівкою та кричав, аби їм віддали нападників.

Вони вбили президента! Віддайте нам їх! Ми спалимо їх,

– вигукували люди.

Після того вони спалили автомобілі, які нібито належали підозрюваним.

Чиновники розповіли, що ще 4 ймовірних вбивць родом з Колумбії.

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До угруповання входили кілька десятків людей

До угруповання, члени якого вбили президента, входили 26 осіб. 4 підозрюваних застрелили під час перестрілки. Інших виявили у будинку неподалік місця злочину, пише The Guardian.

Коротко про вбивство Моїза