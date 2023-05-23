Череватий розповів про головний подвиг українських воїнів у Бахмуті

Локальні контратаки Сил оборони на Бахмутському напрямку є елементом великої наступальної операції. Зараз перед нашими захисниками стоїть завдання вимотати ворога.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. За його словами, Сили оборони намагаються "знекровити" противника, максимально вибити його бойовий потенціал, знищити якомога більше особового складу та техніки.

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Який головний подвиг українських воїнів

Наступальний бій найважчий у сенсі втрат. І коли наші заготовлені резерви, які зараз навчаються за кордоном, в Україні, прийдуть і їм доведеться вести потужні наступальні бої, щоби викинути ворога, то одна річ, коли тебе зустрічає противник повністю озброєний, морально готовий. І інша річ – коли він побитий, пошматований, деморалізований,

– сказав Череватий.

За словами речника, головний подвиг героїв Бахмута – це те, що вони, по суті, знищили "Вагнера" – один з найбоєздатніших підрозділів росіян. Та й загалом, українські воїни-титани вимотали все вороже угруповання дуже великою ціною.

Череватий каже, що втрати України на порядки менші ніж у росіян, але вони і на порядок цінніші для нас, ніж для них.

"Якраз ця заява Пригожина, що з 25 травня він виводить війська – це доказ поразки і латентної капітуляції", – підкреслив Череватий.

Актуальні втрати ворога

За останню добу Росія втратила на війні в Україні 480 одиниць особового складу. Загалом з 24 лютого 2022 року на війні в Україні вже загинуло 204 360 росіян.

Крім того, ворог масово втрачає техніку, зокрема: