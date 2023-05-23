Череватый рассказал о главном подвиге украинских воинов в Бахмуте

Локальные контратаки Сил обороны на Бахмутском направлении являются элементом большой наступательной операции. Сейчас перед нашими защитниками стоит задача вымотать врага.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, Силы обороны пытаются "обескровить" противника, максимально выбить его боевой потенциал, уничтожить как можно больше личного состава и техники.

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Какой главный подвиг украинских воинов

Наступательный бой тяжелейший в смысле потерь. И когда наши заготовленные резервы, которые сейчас учатся за границей, в Украине, придут и им придется вести мощные наступательные бои, чтобы отбросить врага, то одна вещь, когда тебя встречает противник, полностью вооруженный, морально готовый. И другое дело – когда он избит, разорван, деморализован,

– сказал Череватый.

По словам спикера, главный подвиг героев Бахмута – это то, что они, по сути, уничтожили "Вагнера" – одно из самых боеспособных подразделений россиян. Да и вообще, украинские воины-титаны вымотали всю вражескую группировку очень большой ценой.

Череватый говорит, что потери Украины на порядки меньше, чем у россиян, но они и на порядок более ценны для нас, чем для них.

"Как раз это заявление Пригожина, что с 25 мая он выводит войска – это доказательство поражения и латентной капитуляции", – подчеркнул Череватый.

Актуальные потери врага

За последние сутки Россия потеряла на войне в Украине 480 единиц личного состава. Всего с 24 февраля 2022 года на войне в Украине уже погибли 204 360 россиян.

Кроме того, враг массово теряет технику, в частности: