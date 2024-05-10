Коли Україна досягне паритету з Росією в дронах дальньої дії: співвідношення сил та потужності

Американські балістичні та британсько-французькі крилаті ракети поки що найефективніші засоби ураження тилових об'єктів росіян на окупованих територіях Україні. Наші безпілотники ж поки що через деякі фактори не здатні ефективно перейняти функції ракет.

ATACMS ефективно вражають особовий склад ворога на відкритих ділянках, тоді як Storm Shadow та SCALP дійсно можуть нищити важливі російські об'єкти й підривати здатність авіаційних угруповань до виконання своїх завдань. Наші ж безпілотники поки що не є настільки потужними, адже не несуть достатню кількість вибухівки, про це в ексклюзивному інтервʼю для 24 Каналу розповів провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

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Українські аналоги "Шахедів" поки не мають достатньої потужності

На думку Романенка, удари наших дронів по російських НПЗ є дуже ефективними просто тому, що під час їх атак головне – підпалити потрібний об'єкт. Якщо ж йдеться про командний пункт, завод чи якусь аналогічну потужну споруду, то наявного корисного навантаження точно недостатньо для суттєвих руйнувань.

БпЛА Shahed здатні нести близько 50 кілограмів вибухових речовин, проте росіяни намагаються ще збільшити цей показник. Поки найбільший далекобійний дрон, яким працювали українські захисники, може підняти у повітря 16 кілограмів.

Мабуть, всі пам'ятають удар по штабу Чорноморського флоту. Так от Storm Shadow – це майже пів тонни вибухівки. Чи могли б ми досягнути такого ж успіху із застосуванням лише наших дронів-камікадзе? Питання риторичне. Поки що, я вважаю, ми не виготовили українського аналога "Шахеда",

– зазначає експерт.

Чи здатні змінити ситуацію БпЛА на базі літаків

Не сильно змінюють ситуацію й безпілотники, виготовлені на базі легкомоторних літаків. З одного боку, це рішення є дешевим, а борти несуть фугасні авіаційні бомби. З іншого – протидіяти цій авіації росіянам значно простіше.

У БпЛА на базі літака SWIFT є свої безперечні "плюси". Орієнтовно, він може коштувати 55 тисяч доларів. "Бобер" коштує майже вдвічі більше. Крім того, літак можна використовувати багаторазово – іноді наші військові просто скидають з них бомби та повертають носій. Можна запускати ці дрони і в один кінець, проте їм легко протидіяти. У "Шахеда" розмах крил – майже три метри, легкомоторні літаки втричі більші, через що їх легко виявити та уразити системами ППО.

Також, на думку Валерія Романенка, "Шахеди" росіяни можуть використовувати по цілях на лінії фронту, а громіздкі та повільні легкомоторні літаки – легка здобич для великої кількості російських ЗРК і РЛС.

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