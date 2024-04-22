Кадри опублікували 20 квітня. На них помітно, як дрон може діяти під час інтенсивних боїв та чим саме може допомогти нашим військовим.
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Як працює новий FPV-дрон
На опублікованих кадрах видно, що FPV-дрон у режимі PREPARE (приготуватися) виділяє силуети людей зеленим кольором. Далі:
- на людину наводиться перехрестя прицілу;
- запускається режим TRACKING (відстеження);
- силует виділяється червоним.
Як діє FPV-дрон, який випробовує група Wild hornets
Українське видання "Мілітарний", аналізуючи кадри, припустило, що дрон:
- в автоматичному режимі відстежує та супроводжує цілі;
- захоплює їх вже вручну.
ЗСУ знищили російський дрон з рідкісного ЗРК Crotale
- Збройні Сили України знищили російський дрон з допомогою французького всепогодного зенітного ракетного комплексу малої дальності Crotale.
- Україна отримала всього дві такі ЗРК. Проте він має малий радіус дії, тож ідеально знищує російські безпілотники.
- Відео знищення ворожого дрона показали бійці 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ ЗСУ. Поглянути його можна за посиланням.