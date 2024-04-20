Варто наголосити, що Україна отримала всього два ЗРК Crotale від Франції. Цей комплекс має малий радіус дії, і він ідеально знищує російські безпілотники.
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Знищення БпЛА
Олександр Павлюк показав відео бойової роботи підрозділів ППО Сухопутних військ. Так, бійці 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ знищили російський розвідувальний БпЛА оперативного рівня.
Повідомляється, що робота велася з французького ЗРК Crotale.
На оприлюдненому відео можна побачити, як виглядає пуск ракети ЗРК та влучання у ворожий безпілотник з екрана французького комплексу.
Робота ЗРК Crotale по російському дрону: дивіться відео
Потреба України в ППО
- Україна потребує більше протиповітряної оборони, аби ефективно оборонятися від Росії. Як зазначили в ISW, саме брак ППО дозволяє росіянам просуватися у Донецькій області. Російські літаки можуть вільно діяти на певних критичних ділянках фронту.
- Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що Україні потрібні підрозділи РЕБ, глибокоешелонована оборона різних радіусів дії. Наприклад, для збиття дронів ідеальними є "Гепарди", Terrahawk Paladin, "Евенджери", "Равени", а ракет – Patriot.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час засідання Ради Україна – НАТО заявив, що очікує нові анонси щодо передачі додаткових систем ППО для України вже найближчим часом. Альянс визначив системи, які потенційно можна передати нашій державі.