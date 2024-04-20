Варто наголосити, що Україна отримала всього два ЗРК Crotale від Франції. Цей комплекс має малий радіус дії, і він ідеально знищує російські безпілотники.

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Знищення БпЛА

Олександр Павлюк показав відео бойової роботи підрозділів ППО Сухопутних військ. Так, бійці 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ знищили російський розвідувальний БпЛА оперативного рівня.

Повідомляється, що робота велася з французького ЗРК Crotale.

На оприлюдненому відео можна побачити, як виглядає пуск ракети ЗРК та влучання у ворожий безпілотник з екрана французького комплексу.

Робота ЗРК Crotale по російському дрону: дивіться відео

Потреба України в ППО