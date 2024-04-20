Стоит отметить, что Украина получила всего два ЗРК Crotale от Франции. Этот комплекс имеет малый радиус действия, и он идеально уничтожает российские беспилотники.
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Уничтожение БпЛА
Александр Павлюк показал видео боевой работы подразделений ПВО Сухопутных войск. Так, бойцы 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника Сухопутных войск уничтожили российский разведывательный БпЛА оперативного уровня.
Сообщается, что работа велась с французского ЗРК Crotale.
На обнародованном видео можно увидеть, как выглядит пуск ракеты ЗРК и попадание во вражеский беспилотник с экрана французского комплекса.
Работа ЗРК Crotale по российскому дрону: смотрите видео
Потребность Украины в ПВО
- Украина нуждается в большем количестве противовоздушной обороны, чтобы эффективно обороняться от России. Как отметили в ISW, именно недостаток ПВО позволяет россиянам продвигаться в Донецкой области. Российские самолеты могут свободно действовать на определенных критических участках фронта.
- Представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что Украине нужны подразделения РЭБ, глубокоэшелонированная оборона различных радиусов действия. Например, для сбивания дронов идеальными являются "Гепарды", Terrahawk Paladin, "Эвенджеры", "Равены", а ракет – Patriot.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания Совета Украина – НАТО заявил, что ожидает новые анонсы о передаче дополнительных систем ПВО для Украины уже в ближайшее время. Альянс определил системы, которые потенциально можно передать нашему государству.