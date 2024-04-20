Стоит отметить, что Украина получила всего два ЗРК Crotale от Франции. Этот комплекс имеет малый радиус действия, и он идеально уничтожает российские беспилотники.

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Уничтожение БпЛА

Александр Павлюк показал видео боевой работы подразделений ПВО Сухопутных войск. Так, бойцы 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника Сухопутных войск уничтожили российский разведывательный БпЛА оперативного уровня.

Сообщается, что работа велась с французского ЗРК Crotale.

На обнародованном видео можно увидеть, как выглядит пуск ракеты ЗРК и попадание во вражеский беспилотник с экрана французского комплекса.

Работа ЗРК Crotale по российскому дрону: смотрите видео

Потребность Украины в ПВО