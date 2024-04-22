Кадры опубликовали 20 апреля. На них заметно, как дрон может действовать во время интенсивных боев и чем именно может помочь нашим военным.
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Как работает новый FPV-дрон
На опубликованных кадрах видно, что FPV-дрон в режиме PREPARE (приготовиться) выделяет силуэты людей зеленым цветом. Далее:
- на человека наводится перекрестие прицела;
- запускается режим TRACKING (отслеживание);
- силуэт выделяется красным.
Как действует FPV-дрон, который испытывает группа Wild hornets
Украинское издание "Милитарный", анализируя кадры, предположило, что дрон:
- в автоматическом режиме отслеживает и сопровождает цели;
- захватывает их уже вручную.
ВСУ уничтожили российский дрон из редкого ЗРК Crotale
- Вооруженные Силы Украины уничтожили российский дрон с помощью французского всепогодного зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale.
- Украина получила всего две такие ЗРК. Однако он имеет малый радиус действия, поэтому идеально уничтожает российские беспилотники.
- Видео уничтожения вражеского дрона показали бойцы 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника Сухопутных войск ВСУ. Посмотреть его можно по ссылке.