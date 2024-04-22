Кадры опубликовали 20 апреля. На них заметно, как дрон может действовать во время интенсивных боев и чем именно может помочь нашим военным.

Смотрите также Ловкая игра Джонсона: какие ловушки подготовил Трамп по помощи Украине

Как работает новый FPV-дрон

На опубликованных кадрах видно, что FPV-дрон в режиме PREPARE (приготовиться) выделяет силуэты людей зеленым цветом. Далее:

  • на человека наводится перекрестие прицела;
  • запускается режим TRACKING (отслеживание);
  • силуэт выделяется красным.

Как действует FPV-дрон, который испытывает группа Wild hornets

Украинское издание "Милитарный", анализируя кадры, предположило, что дрон:

  • в автоматическом режиме отслеживает и сопровождает цели;
  • захватывает их уже вручную.

ВСУ уничтожили российский дрон из редкого ЗРК Crotale

  • Вооруженные Силы Украины уничтожили российский дрон с помощью французского всепогодного зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale.
  • Украина получила всего две такие ЗРК. Однако он имеет малый радиус действия, поэтому идеально уничтожает российские беспилотники.
  • Видео уничтожения вражеского дрона показали бойцы 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника Сухопутных войск ВСУ. Посмотреть его можно по ссылке.