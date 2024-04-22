Кадры опубликовали 20 апреля. На них заметно, как дрон может действовать во время интенсивных боев и чем именно может помочь нашим военным.

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Как работает новый FPV-дрон

На опубликованных кадрах видно, что FPV-дрон в режиме PREPARE (приготовиться) выделяет силуэты людей зеленым цветом. Далее:

на человека наводится перекрестие прицела;

запускается режим TRACKING (отслеживание);

силуэт выделяется красным.

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Украинское издание "Милитарный", анализируя кадры, предположило, что дрон:

в автоматическом режиме отслеживает и сопровождает цели;

захватывает их уже вручную.

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