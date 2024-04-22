Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что голосование будет проведено во вторник, 23 апреля, в 10:30 по местному времени Вашингтона. Об этом 24 Каналу напомнил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что он не сомневается, что голосование состоится.
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Политическая игра
Чак Шумер собирал в свое время внеочередное заседание Сената, когда готовился законопроект о 95 миллиардах долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Это заседание проводилось в воскресенье, когда в США проходит супербоул. Это неофициальный, но общенациональный праздник, когда все смотрят американский футбол. И политики смотрели его по телевизору в офисе,
– сказал Валерий Клочок.
Он добавил, что многие скептики говорили, что после голосования 20 апреля Сенат уйдет на каникулы. Однако он будет голосовать, поскольку демократы в этом смысле вынуждены быть последовательными. А вот республиканцы имеют поле для маневра.
Я расцениваю то, что Джонсон пошел против ряда республиканцев, как искусную политическую игру между республиканцами и демократами. Он сумел заручиться поддержкой и демократов, и Трампа, потому что у последнего куча проблем, которые Джонсон хорошо знает. Я имею в виду разного рода уголовные дела,
– заметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".
Валерий Клочок подчеркнул, что Трамп знал, когда надо сделать шаг назад – и сейчас он чувствует себя победителем, поскольку дал необходимые голоса и помог Украине.
Ловушки для Байдена
Также Клочок сказал, что в законопроекте сделали немало ловушек для Байдена, заставив его передать ракеты ATACMS и рассмотреть вопрос конфискации российских активов.
Если он этого не сделает, то проиграет. Сделает – получит или одобрение, или осуждение, к примеру, из России. На Россию ему безразлично, но Трамп может сказать: "Это я заставил Байдена принять такое решение". А если бы он не принял, Трамп бы сказал: "Видите, я же дал ему добро, а он не принял". Это ловушка, удачная политическая игра. Циничная, примитивная, на жизнях украинцев, но какая есть,
– подытожил Валерий Клочок.
Пакет помощи Украине: что входит
- Документ предусматривает предоставление финансовой поддержки Украине в размере 60,84 миллиарда долларов, из которых примерно 23 миллиарда пойдут на пополнение запасов американского вооружения. Из этих денег на экономическую помощь выделено 7,85 миллиардов долларов в виде кредитов.
- Президент Байден должен передать Украине ракеты ATACMS – однако только при условии, что эти ракеты не повредят национальной безопасности и интересам Соединенных Штатов.
- Также Палата представителей приняла решение о замороженных российских активах и их передаче на восстановление Украины. Теперь этот закон должен рассмотреть и принять Сенат.