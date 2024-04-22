Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что голосование будет проведено во вторник, 23 апреля, в 10:30 по местному времени Вашингтона. Об этом 24 Каналу напомнил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что он не сомневается, что голосование состоится.

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Политическая игра

Чак Шумер собирал в свое время внеочередное заседание Сената, когда готовился законопроект о 95 миллиардах долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Это заседание проводилось в воскресенье, когда в США проходит супербоул. Это неофициальный, но общенациональный праздник, когда все смотрят американский футбол. И политики смотрели его по телевизору в офисе,

– сказал Валерий Клочок.

Он добавил, что многие скептики говорили, что после голосования 20 апреля Сенат уйдет на каникулы. Однако он будет голосовать, поскольку демократы в этом смысле вынуждены быть последовательными. А вот республиканцы имеют поле для маневра.

Я расцениваю то, что Джонсон пошел против ряда республиканцев, как искусную политическую игру между республиканцами и демократами. Он сумел заручиться поддержкой и демократов, и Трампа, потому что у последнего куча проблем, которые Джонсон хорошо знает. Я имею в виду разного рода уголовные дела,

– заметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Валерий Клочок подчеркнул, что Трамп знал, когда надо сделать шаг назад – и сейчас он чувствует себя победителем, поскольку дал необходимые голоса и помог Украине.

Ловушки для Байдена

Также Клочок сказал, что в законопроекте сделали немало ловушек для Байдена, заставив его передать ракеты ATACMS и рассмотреть вопрос конфискации российских активов.

Если он этого не сделает, то проиграет. Сделает – получит или одобрение, или осуждение, к примеру, из России. На Россию ему безразлично, но Трамп может сказать: "Это я заставил Байдена принять такое решение". А если бы он не принял, Трамп бы сказал: "Видите, я же дал ему добро, а он не принял". Это ловушка, удачная политическая игра. Циничная, примитивная, на жизнях украинцев, но какая есть,

– подытожил Валерий Клочок.

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