24 Канал Новини України "Шахеди" й ракети вже в небі над Україною: де зараз існує небезпека
4 вересня, 21:09
"Шахеди" й ракети вже в небі над Україною: де зараз існує небезпека

Дар'я Смородська

Російська армія з вечора 4 вересня запустила по Україні групи "Шахедів" та ракети. У різних областях лунає повітряна тривога через небезпеку атак з повітря.

Про те, де рухаються ворожі цілі, 24 Канал розповідає з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону, перебувайте в безпечних місцях.

Де фіксуються ворожі дрони?

Повітряна тривога в Україні: мапа

 

22:08, 04 вересня

Швидкісна ціль на Суми. Також фіксуються БпЛА на Сумщині, курс північний.

21:41, 04 вересня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

21:21, 04 вересня

Швидкісна ціль на Суми.

21:16, 04 вересня

Харківська  область (Ізюмський  район), Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:12, 04 вересня

Швидкісна ціль на Полтавщині.

21:12, 04 вересня

Швидкісна ціль на Суми.

21:12, 04 вересня

БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.

21:11, 04 вересня

Швидкісна ціль на Миргород.

21:07, 04 вересня

Ракетна небезпека Дніпропетровська, Донецька, Полтавська області. Загроза застосування балістичного озброєння з Курська.

21:00, 04 вересня

Рух крилатих ракет зі Сходу.

20:59, 04 вересня

 БпЛА на Чернігівщині курс південно-західний.

20:46, 04 вересня

Чернігівська  область (Корюківський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:34, 04 вересня

БпЛА на півночі Сумщини, курс на Чернігівщину.

20:30, 04 вересня

Сумська область (Роменський район), Харківська область (Харківський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:23, 04 вересня

Сумська область (Шостінський  та Конотопський райони), Харківська область(Богодухівський район ) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

18:09, 04 вересня

Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.