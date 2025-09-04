Російська армія з вечора 4 вересня запустила по Україні групи "Шахедів" та ракети. У різних областях лунає повітряна тривога через небезпеку атак з повітря.

Про те, де рухаються ворожі цілі, 24 Канал розповідає з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону, перебувайте в безпечних місцях.

Де фіксуються ворожі дрони?

Повітряна тривога в Україні: мапа