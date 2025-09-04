"Шахеды" и ракеты уже в небе над Украиной: где сейчас существует опасность
Российская армия с вечера 4 сентября запустила по Украине группы "Шахедов" и ракеты. В разных областях раздается воздушная тревога из-за опасности атак с воздуха.
О том, где движутся вражеские цели, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона, находитесь в безопасных местах.
Где фиксируются вражеские дроны?
Воздушная тревога в Украине: карта
Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Скоростная цель на Сумы. Харьковская область (Изюмский район), Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Скоростная цель на Полтавщине. Скоростная цель на Сумы. БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину. Скоростная цель на Миргород. Ракетная опасность Днепропетровская, Донецкая, Полтавская области. Угроза применения баллистического вооружения из Курска. Движение крылатых ракет с Востока. БпЛА на Черниговщине курс юго-западный. Черниговская область (Корюковский район) – угроза применения врагом ударных БпЛА. БпЛА на севере Сумщины, курс на Черниговщину. Сумская область (Роменский район), Харьковская область (Харьковский район) – угроза применения врагом ударных БпЛА. Сумская область (Шостинский и Конотопский районы), Харьковская область (Богодуховский район) – угроза применения врагом ударных БпЛА. Ударные БпЛА по акватории Черного моря курсом на Одескую область.
