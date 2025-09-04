Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Шахеды" и ракеты уже в небе над Украиной: где сейчас существует опасность
4 сентября, 21:09
6

"Шахеды" и ракеты уже в небе над Украиной: где сейчас существует опасность

Дарья Смородская

Российская армия с вечера 4 сентября запустила по Украине группы "Шахедов" и ракеты. В разных областях раздается воздушная тревога из-за опасности атак с воздуха.

О том, где движутся вражеские цели, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона, находитесь в безопасных местах.

Где фиксируются вражеские дроны?

Воздушная тревога в Украине: карта

 

21:41, 04 сентября

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

21:21, 04 сентября

Скоростная цель на Сумы.

21:16, 04 сентября

Харьковская область (Изюмский район), Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

21:12, 04 сентября

Скоростная цель на Полтавщине.

21:12, 04 сентября

Скоростная цель на Сумы.

21:12, 04 сентября

БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.

21:11, 04 сентября

Скоростная цель на Миргород.

21:07, 04 сентября

Ракетная опасность Днепропетровская, Донецкая, Полтавская области. Угроза применения баллистического вооружения из Курска.

21:00, 04 сентября

Движение крылатых ракет с Востока.

20:59, 04 сентября

БпЛА на Черниговщине курс юго-западный.

20:46, 04 сентября

Черниговская область (Корюковский район) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:34, 04 сентября

БпЛА на севере Сумщины, курс на Черниговщину.

20:30, 04 сентября

Сумская область (Роменский район), Харьковская область (Харьковский район) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:23, 04 сентября

Сумская область (Шостинский и Конотопский районы), Харьковская область (Богодуховский район) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

18:09, 04 сентября

Ударные БпЛА по акватории Черного моря курсом на Одескую область.