Российская армия с вечера 4 сентября запустила по Украине группы "Шахедов" и ракеты. В разных областях раздается воздушная тревога из-за опасности атак с воздуха.

О том, где движутся вражеские цели, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае угрозы для вашего региона, находитесь в безопасных местах.

Где фиксируются вражеские дроны?

Воздушная тревога в Украине: карта