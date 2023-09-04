Російські "Шахеди" в Румунії: чи стане це поштовхом передати нові системи ППО Україні

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що "категорично спростовують" інформацію про те, що на територію їхньої країни впали російські безпілотники. Тим часом речник МЗС Олег Ніколенко закликав союзників пришвидшити передачу Україні додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Та західних союзників України треба смикати методично, щоби вони передавали Україні засоби ППО. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт видання Defense Express Іван Киричевський, зауваживши, що усе через темпи, якими партнери можуть надавати ці системи. До слова, російські дрони впали на території Румунії під час атаки на припортову інфраструктуру України.

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"Тоді навіть усі засоби протиповітряної оборони будуть надходити завчасно. Замість того, щоб віддати нам якусь частину зенітних танків Gepard негласно, тепер румунські політики будуть вимушені задуматися: "А нам тепер самим треба танки зенітні, щоби закриватися від "Шахедів", – сказав Киричевський.

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Військовий експерт видання Defense Express зауважив, що після того, як у Польщі впала російська ракета, у межах політичної доцільності там визнали, що то нібито українська С-300. А потім Україні раптом передали модернізовані ЗРК "Оса" для боротьби з "Шахедами" та модернізовані комплекси С-125, які теоретично могли б використовувати для захисту критичної інфраструктури.

Чим менше турбувати союзників щодо того: "Дивіться, до вас там щось залітає", – чим більше залишити їм тут публічного простору для маневрів, тим якраз, можливо, більше щось з цього напрямку нам піде,

– переконаний військовий експерт.

Просити треба постійно

Іван Киричевський розповів, що коли українська протиповітряна оборона збивала у травні 2023 року російські ракети "Кинджал", тоді Німеччина пообіцяла надати Україні 64 ракети для систем Patriot. За його словами, фактично щодо цих поставок німецький уряд відзвітував ближче до вересня.

"Десь у травні німецький уряд пообіцяв комплекси IRIS-T SLS – це комплекс малої дальності. Були б дуже гарні для боротьби з "Шахедами". Заявили про план дати аж 22. Станом на зараз дали лише 2", – розповів військовий експерт видання Defense Express.

Киричевський вважає, що через це Німеччину треба поступово та постійно смикати щодо засобів протиповітряної оборони.

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