Российские "Шахеды" в Румынии: станет ли это толчком передать новые системы ПВО Украине

В Министерстве обороны Румынии заявили, что "категорически опровергают" информацию о том, что на территорию их страны упали российские беспилотники. Тем временем, спикер МИД Олег Николенко призвал союзников ускорить передачу Украине дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Но западных союзников Украины нужно дергать методически, чтобы они передавали Украине средства ПВО. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский, отметив, что все из-за темпов, которыми партнеры могут предоставлять эти системы. К слову, российские дроны упали на территории Румынии во время атаки на припортовую инфраструктуру Украины.

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"Тогда даже все средства противовоздушной обороны будут поступать заранее. Вместо того, чтобы отдать нам какую-то часть зенитных танков Gepard негласно, теперь румынские политики будут вынуждены задуматься: "А нам теперь самим нужны танки зенитные, чтобы закрываться от "Шахедов", – сказал Киричевский.

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Военный эксперт издания Defense Express отметил, после того, как в Польше упала российская ракета, в рамках политической целесообразности там признали, что это якобы украинская С-300. А затем Украине вдруг передали модернизированные ЗРК "Оса" для борьбы с "Шахедами" и модернизированные комплексы С-125, которые теоретически могли использоваться для защиты критической инфраструктуры.

Чем меньше беспокоить союзников относительно того: "Смотрите, к вам там что-то залетает", – чем больше оставить им здесь публичного пространства для маневров, тем как раз возможно больше что-то с этого направления нам уйдет,

– убежден военный эксперт.

Просить нужно постоянно

Иван Киричевский рассказал, что, когда украинская противовоздушная оборона сбивала в мае 2023 года российские ракеты "Кинжал", тогда Германия пообещала предоставить Украине 64 ракеты для систем Patriot. По его словам, фактически по этим поставкам немецкое правительство отчиталось ближе к сентябрю.

"Где-то в мае немецкое правительство пообещало комплексы IRIS-T SLS – это комплекс малой дальности. Были бы очень хороши для борьбы с "Шахедами". Заявили о планах дать 22. По состоянию на данный момент дали только 2", – рассказал военный эксперт издания Defense Express.

Киричевский считает, что из-за этого Германию нужно постепенно и постоянно дергать насчёт средств противовоздушной обороны.

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