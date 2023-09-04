Но западных союзников Украины нужно дергать методически, чтобы они передавали Украине средства ПВО. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский, отметив, что все из-за темпов, которыми партнеры могут предоставлять эти системы. К слову, российские дроны упали на территории Румынии во время атаки на припортовую инфраструктуру Украины.

К теме Видели 2 детонации: ГПСУ сообщила румынским коллегам о "Шахедах", но ответа так и не было

"Тогда даже все средства противовоздушной обороны будут поступать заранее. Вместо того, чтобы отдать нам какую-то часть зенитных танков Gepard негласно, теперь румынские политики будут вынуждены задуматься: "А нам теперь самим нужны танки зенитные, чтобы закрываться от "Шахедов", – сказал Киричевский.

Могут ли Украине передать ПВО после падения дронов-камикадзе в Румынии: смотрите видео

Военный эксперт издания Defense Express отметил, после того, как в Польше упала российская ракета, в рамках политической целесообразности там признали, что это якобы украинская С-300. А затем Украине вдруг передали модернизированные ЗРК "Оса" для борьбы с "Шахедами" и модернизированные комплексы С-125, которые теоретически могли использоваться для защиты критической инфраструктуры.

Чем меньше беспокоить союзников относительно того: "Смотрите, к вам там что-то залетает", – чем больше оставить им здесь публичного пространства для маневров, тем как раз возможно больше что-то с этого направления нам уйдет,

– убежден военный эксперт.

Просить нужно постоянно

Иван Киричевский рассказал, что, когда украинская противовоздушная оборона сбивала в мае 2023 года российские ракеты "Кинжал", тогда Германия пообещала предоставить Украине 64 ракеты для систем Patriot. По его словам, фактически по этим поставкам немецкое правительство отчиталось ближе к сентябрю.

"Где-то в мае немецкое правительство пообещало комплексы IRIS-T SLS – это комплекс малой дальности. Были бы очень хороши для борьбы с "Шахедами". Заявили о планах дать 22. По состоянию на данный момент дали только 2", – рассказал военный эксперт издания Defense Express.

Киричевский считает, что из-за этого Германию нужно постепенно и постоянно дергать насчёт средств противовоздушной обороны.

"Шахеды" в Румынии: что известно