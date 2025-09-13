Український президент відреагував на інцидент з дроном у повітряному просторі Румунії. За його словами, БпЛА заглибився на територію цієї країни на 10 кілометрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про дрони над Румунією 13 вересня?

Увечері 13 вересня Румунія потрапила під атаку. Зеленський пояснив, що сталося.

Сьогодні Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі. За даними на цей час, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща задіяла військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії,

– написав гарант.

Зеленський підкреслив: російські дрони весь день перебували в різних регіонах України – зокрема, і в північних областях, фактично вздовж кордону з Білоруссю.

"За попередньою інформацією, було використання й повітряного простору Білорусі для заходу в повітряний простір України в напрямку Волині. Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати", – наголосив український президент.

Він закликав діяти превентивно, "виходячи з принципу, що не буває малозначних воєнних загроз від тих, хто звик знищувати незалежність та життя інших".

Президент укотре закликав запровадити санкції проти Росії і тарифи проти російської торгівлі.

Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків "Шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення,

– звернувся він до партнерів.

Що відомо про атаку по Румунії зараз?



У країні не назвали це атакою і поки що відреагувало тільки міноборони. Там указали, що два F-16 перехопили дрон. Його "супроводжували до приблизно 20 кілометрів на південний захід від Чілія-Веке, де він зник з радарів". У відомстві запевняють, що безпілотник не літав над населеними районами і не становив загрози для населення.



Жителям одного з повітів поблизу Одещини надійшло попередження про те, що "з повітряного простору можуть впасти об'єкти".



Цього ж дня піднімали авіацію у Польщі та закривали аеропорт у Любліні – теж через загрозу "Шахедів". Увечері була повітряна тривога на Одещині та на Волині.

Нові атаки Росії відбуваються на тлі заяв НАТО