Правило "2 стін" не діє: Україну все частіше атакують "Шахеди" з термобаричною бойовою частиною

Росія масово почала використовувати на "Шахедах" термобаричну бойову частину, яка збільшує загрозу під час уражень приміщень. Саме тому до всім відомого правила "двох стін" варто додати ще одне.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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У чому небезпека термобаричної бойової частини на "Шахедах"

Про існування термобаричної бойової частини ТБ БЧ-50 відомо ще з квітня 2024 року. Аналітики зазначають, що вона належить до сучасних зразків та має однотактову дію. Минуле покоління ж мало двотактову дію – спочатку розпилялась вибухонебезпечна речовина, яка заповнювала простір, а лише потім здійснювався її підрив.

Водночас у сучасних однотактових боєприпасах після підриву ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, яка взаємодіє з повітрям та сама з собою з утворенням "вогняної хмари" температурою у 2400-2600 градусів. Вона ""розтікається" по всій площі та ударною хвилею, яка уражає легені, органи слуху тощо,

– пише видання.

Найбільш ефективним термобаричний боєприпас є у закритих приміщенням, оскільки "хмара" може охопити декілька кімнат. Тому у житловому приміщенні укритися від його дії значно складніше. Від осколків можна врятуватися за двома стінами, проте квартиру повністю заповнить вогняна хмара.

"Саме тому до цього відомого правила, що у випадку відсутності можливості перейти в укриття необхідно перебувати у приміщені, яке відділено від вулиці щонайменше двома стінами, можливо додати ще одне правило – зачиняти міжкімнатні двері. Це дозволить створити умовне розділення приміщень та певною мірою зменшити поширення термобаричної суміші по всій квартирі", – пишуть аналітики.