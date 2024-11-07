Правило "2 стен" не действует: Украину все чаще атакуют "Шахеды" с термобарической боевой частью

Россия массово начала использовать на "Шахедах" термобарическую боевую часть, которая увеличивает угрозу при поражениях помещений. Именно поэтому ко всем известному правилу "двух стен" стоит добавить еще одно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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В чем опасность термобарической боевой части на "Шахедах"

О существовании термобарической боевой части ТБ БЧ-50 известно еще с апреля 2024 года. Аналитики отмечают, что она относится к современным образцам и имеет однотактное действие. Прошлое поколение же имело двухтактное действие – сначала распылялось взрывоопасное вещество, которое заполняло пространство, а только потом осуществлялся его подрыв.

В то же время в современных однотактных боеприпасах после подрыва инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси, которая взаимодействует с воздухом и сама с собой с образованием "огненного облака" температурой в 2400-2600 градусов. Оно ""растекается" по всей площади и ударной волной, которая поражает легкие, органы слуха и тому подобное,

– пишет издание.

Наиболее эффективным термобарический боеприпас является в закрытых помещениях, поскольку "облако" может охватить несколько комнат. Поэтому в жилом помещении укрыться от его действия значительно сложнее. От осколков можно спастись за двумя стенами, однако квартиру полностью заполнит огненное облако.

"Именно поэтому к этому известному правилу, что в случае отсутствия возможности перейти в укрытие необходимо находиться в помещении, которое отделено от улицы минимум двумя стенами, возможно добавить еще одно правило – закрывать межкомнатные двери. Это позволит создать условное разделение помещений и в определенной степени уменьшить распространение термобарической смеси по всей квартире", – пишут аналитики.