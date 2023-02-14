Шахраї вкрали майже 100 мільйонів гривень з рахунків мешканців Маріуполя

Служба безпеки припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла "грабувати" українські банки у філіях тимчасово окупованого Маріуполя. Ділки працювали в інтересах Росії і намагалися вивести на користь агресора майже 100 мільйонів гривень.

До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька. Воно діяло за координацією російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста Пушиліна.

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Як крадії провернули схему

Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн банкінгу. Для проходження "ідентифікації" вони використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

Це були персональні дані майже 4 тисяч місцевих жителів, зокрема тих, які загинули або були депортовані до Росії і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.

Щоб приховати сліди злочину учасники схеми "конвертували" викрадені гроші у криптовалюту. До слова, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, "виводячи" їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації "днр" та кураторів з ФСБ.

Ділки мали "помічників" у багатьох областях

Для масового "обдзвону" українських банків організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку, співробітники якого через мережу Інтернет та спецобладнання на території України зв'язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

До обслуговування спецобладнання залучили десятки мешканців з різних регіонів України, які "в темну" виконували вказівки своїх керівників. Загалом комп'ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок, вилучили у 8 областях.

СБУ провели обшуки: фото

Під час слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання. Також правоохоронці наклали арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 мільйонів гривень.