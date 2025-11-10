Впливає не лише на постачання зброї Україні: що змінить кінець шатдауну в США

Шатдаун в США призвів до низки процесів, зокрема призупинились виплати зарплат держслужбовцям та нависла загроза залишити без них американських військових. Понад мільйон людей, чия діяльність пов'язана з урядом, опинилися у невтішній ситуації.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, додавши, що призупинення постачання американської зброї країнам НАТО та Україні теж пояснюється шатдауном.

Дивіться також Найдовший шатдаун в історії: чому Трамп лютує, Америка втрачає мільярди та як це впливає на Україну

На які процеси впливає шатдаун?

Цьогорічний шатдаун виявився найдовшим за всю історію США. Зі слів Епштейна, другий затяжний шатдаун був під час першої каденції Трампа. Він розповів, що демократи декілька днів тому вийшли з новою позицією, вони проявили готовність йти на компроміс. А ось республіканці на їх пропозиції не погоджувались.

Під час попереднього шатдауну було як раз навпаки. Республіканці були у меншості. Сьогодні, як зазначив Епштейн, у меншості демократи. Трамп концентрує на собі стільки влади, що багато людей хоче, аби вони протистояли цьому.

Незрозуміло, кого вони звинувачують в цьому шатдауні: демократів чи республіканців. Ось це додаткова причина, чому цей шатдаун не закінчувався. І демократи, і республіканці вважали, що вони все ще політично продовжують вигравати,

– пояснив Епштейн.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative розповів, що шатдаун торкнувся не лише процесу постачання зброї союзникам по НАТО, які її купують в США, а й, наприклад, допомоги від американського уряду. Певна категорія громадян країни отримує виплати на придбання харчових продуктів (понад 40 мільйонів людей). Поки триває шатдаун, ця підтримка на паузі.

Центральний уряд зобов'язаний надавати цю допомогу. Закон щодо цього був ухвалений давно. Трамп відмовляється виділяти ці гроші, поки триває шатдаун, він це використовує як важель проти демократів. Типу, якщо ті продовжують затягувати шатдаун, то він не допомагатиме всім цим бідним людям,

– озвучив Епштейн.

Як тільки офіційно шатдаун завершиться, а перший крок до цього вже зроблений (в Сенаті відбулось голосування), тоді, за переконанням Епштейна, низка процесів відновиться, у тому числі постачання зброї країнам НАТО і відповідно Україні. Сьогодні, на його думку, це питання не є в пріоритеті у політиків США порівняно з необхідністю виплачувати грошову допомогу деяким американцям на купівлю продуктів.

До відома! 10 листопада в Сенаті відбулось голосування, демократи й республіканці дійшли домовленості та проголосували за план тимчасового фінансування уряду, аби завершити шатдаун. Рішення набрало необхідні 60 голосів. План дозволить здійснювати фінансування держустанов до кінця 2025 року, а інших – до 30 січня 2026 року.

Основне про шатдаун в США: