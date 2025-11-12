Схема Міндіча фінансувала будівництво елітних маєтків, пов'язаних із Чернишовим, – BihusInfo

З'ясувалось, що "будівництво", про яке говорив Міндіч на плівках НАБУ стосується елітних маєтків Олексія Чернишова в Козині. Саме сюди спрямовувались тисячі доларів з "бек-офісу".

Журналісти Bihus.Info з'ясували, що Міндіч панікував через "будівництво" елітних маєтків, які пов'язані з ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим в Козині під Києвом, пише 24 Канал.

Що та за скільки планували будувати фігуранти?

Згідно з даними розслідування, у частині записів Міндіч, на прізвисько "Карлсон", обговорював "консервацію" будівництва, на яке фігуранти щомісяця витрачали сотні тисяч доларів. Мовиться про комплекс елітних маєтків на 8 гектарах, які пов'язані із Чернишовим. Він у цій справі фігурує під псевдонімом "Че Гевара".

За даними слідства, гроші з "бек-офісів" Міндіча спрямовувались на будівництво цих об'єктів. У записах "Шугермен" прямо зазначив, що 500 тисяч доларів "дадуть "Че Геварі" на будівництво".



Запис плівки НАБУ / Скриншот



Запис плівки НАБУ / Скриншот

На записах чутно, як Тимур Міндіч "Карлсон" переживає, що у справі спливе Чернишов, який на той момент уже мав підозру у зловживанні службовим становищем.

Запис плівки НАБУ / Скриншот

Що відомо про маєтки Чернишова?