Схема Міндіча фінансувала будівництво елітних маєтків Чернишова під Києвом, – BihusInfo
12 листопада, 15:13
Схема Міндіча фінансувала будівництво елітних маєтків, пов'язаних із Чернишовим, – BihusInfo

Діана Подзігун
Основні тези
  • Журналісти Bihus.Info виявили, що гроші з "бек-офісів" використовувались для будівництва елітних маєтків Олексія Чернишова в Козині.
  • Згідно з записами, на будівництво цих маєтків щомісяця витрачали сотні тисяч доларів, а фігурантами розслідування виступають Міндіч та Чернишов.

З'ясувалось, що "будівництво", про яке говорив Міндіч на плівках НАБУ стосується елітних маєтків Олексія Чернишова в Козині. Саме сюди спрямовувались тисячі доларів з "бек-офісу".

Журналісти Bihus.Info з'ясували, що Міндіч панікував через "будівництво" елітних маєтків, які пов'язані з ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим в Козині під Києвом, пише 24 Канал.

Що та за скільки планували будувати фігуранти?

Згідно з даними розслідування, у частині записів Міндіч, на прізвисько "Карлсон", обговорював "консервацію" будівництва, на яке фігуранти щомісяця витрачали сотні тисяч доларів. Мовиться про комплекс елітних маєтків на 8 гектарах, які пов'язані із Чернишовим. Він у цій справі фігурує під псевдонімом "Че Гевара".

За даними слідства, гроші з "бек-офісів" Міндіча спрямовувались на будівництво цих об'єктів. У записах "Шугермен" прямо зазначив, що 500 тисяч доларів "дадуть "Че Геварі" на будівництво".


Запис плівки НАБУ / Скриншот 


Запис плівки НАБУ / Скриншот 

На записах чутно, як Тимур Міндіч "Карлсон" переживає, що у справі спливе Чернишов, який на той момент уже мав підозру у зловживанні службовим становищем.

Запис плівки НАБУ / Скриншот 

Що відомо про маєтки Чернишова?

  • Журналістам стало відомо, що на березі Козинки на майже 8 гектарах землі зводять маєтки. Відомо, що Олексій Чернишов з 2018 року був співвласником "Блум девелопмент".

  • Проєкт будівництва маєтків стартував саме після того, як Чернишов приєднався до компанії. Через рік, незадовго до того, які він очолив Київську ОДА, його частку переписали не дружину. А у 2023 році вона офіційно вийшла з бізнесу.

  • Наразі офіційною власницею "Блум девелопмент" є Лілія Лисенко – давня партнерка родини Чернишових. 

  • На ділянці в Козині вже збудовано чотири величезних маєтки. Кожен із них, за документами, займає приблизно тисячу квадратних метрів. Відомо, що вартість таких будинків з ремонтом оцінюють від 12,5 мільйона доларів.