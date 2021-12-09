"Ще 7 років тому це вважалось неможливим": чи вдається Україні боротись з корупцією

Україна демонструє прогрес у боротьбі з корупцією. Це відзначили українські та міжнародні фахівці під час конференції "Сім років антикорупційної реформи".

Досягнення та виклики під час дискусій аналізували представники влади, громадських організацій та антикорупційних відомств. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник зазначив, що в Україні пройшли шлях дещо завищених очікувань суспільства від роботи антикорупційних органів, перезавантаження, затягування необхідних рішень.

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"Ми сформували ефективну антикорупційну структуру і притягли до відповідальності тих людей, притягнення яких до кримінальної відповідальності ще 7 років тому вважалось неможливим. На сьогодні всі антикорупційні органи працюють як єдине ціле", – розповів Ситник.

Результат антикорупційної реформи

Антикорупційна реформа в Україні розпочалась у 2014 році. Її впровадження було однією з основних вимог Революції Гідності. Тому почали створювати спеціальні відомства, зокрема Національне Антикорупційного бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Нацагентство з питань запобігання корупції.

Нещодавно почав розглядати справи й Вищий Антикорупційний суд. За 7 років викрили на зловживаннях та притягнули до відповідальності понад тисячу осіб, ухвалили 49 вироків. Також за підтримки європейських організацій створили дієві інструменти для запобігання корупції та перевірки електронних декларацій.

Разом з українськими партнерами ми впевнені, що озвучувати досягнення, що були здійснені за останні 7 років дуже важливо для України, адже їх чимало. Україна зараз знаходиться вже в іншій точці, ніж у 2013 році. І ми це хотіли б відзначити сьогодні. Ми надалі підтримуватимемо формування антикорупційної інфраструктури в Україні, де кожна інституція є ефективною. На цьому шляху важливо об'єднуватись та залучати громадськість. Аллан Паг Крістенсен Керівник антикорупційної ініціативи EUACI

Корупціонери бояться НАЗК

Профільні органи мають багато викликів. Одним з основних є блокування реалізації антикорупційної стратегії.

Голос корупції сьогодні сильніший, ніж голос доброчесності. Настільки сильний, що навіть президент, який рік тому визнав, що антикорупційна стратегія є невідкладним законом, не може вплинути, щоб цей закон проголосували. Мабуть, однією з причин є те, що НАЗК є незалежним органом і ми зафіксували ознаки недекларування вже 11 депутатів. Це, можливо, такий засіб помсти народних депутатів. Олександр Новіков Голова НАЗК України

Попри низку викликів, антикорупційні органи у співпраці з міжнародними партнерами та громадськістю планують і надалі втілювати реформу в Україні. Одним з важливих завдань якої є досягнення нульової толерантності до корупції в країні та підвищення іміджу України у світі.