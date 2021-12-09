"Еще 7 лет назад это считалось невозможным": удается ли Украине бороться с коррупцией

Украина показывает прогресс в борьбе с коррупцией. Это отметили украинские и международные специалисты в ходе конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

Достижения и вызовы в ходе дискуссии анализировали представители власти, общественных организаций и антикоррупционных ведомств. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отметил, что в Украине прошли путь несколько завышенных ожиданий общества от работы антикоррупционных органов, перезагрузка, затягивание необходимых решений.

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"Мы сформировали эффективную антикоррупционную структуру и привлекли к ответственности тех людей, привлечение которых к уголовной ответственности еще 7 лет назад считалось невозможным. На сегодняшний день все антикоррупционные органы работают как единое целое", – рассказал Сытник.

Результат антикоррупционной реформы

Антикоррупционная реформа в Украине началась в 2014 году. Ее внедрение было одним из основных требований Революции Достоинства. Поэтому начали создавать специальные ведомства, в частности Национальное Антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Нацагентство по предотвращению коррупции.

Недавно начал рассматривать дела и Высший антикоррупционный суд. За 7 лет разоблачили на злоупотреблениях и привлекли к ответственности более тысячи человек, вынесли 49 приговоров. Также при поддержке европейских организаций создали действенные инструменты для предотвращения коррупции и проверки электронных деклараций.

Вместе с украинскими партнерами мы уверены, что озвучивать достижения, осуществленные за последние 7 лет, очень важно для Украины, ведь их немало. Украина сейчас находится уже в другой точке, чем в 2013 году. И мы бы это хотели отметить сегодня. Мы будем в дальнейшем поддерживать формирование антикоррупционной инфраструктуры в Украине, где каждый институт является эффективным. На этом пути важно объединяться и привлекать общественность. Аллан Паг Кристенсен Руководитель антикоррупционной инициативы EUACI

Коррупционеры боятся НАПК

Профильные органы имеют множество вызовов. Одним из основных является блокирование реализации антикоррупционной стратегии.

Голос коррупции сегодня сильнее голоса добродетели. Настолько сильный, что даже президент, год назад признавший, что антикоррупционная стратегия является неотложным законом, не может повлиять, чтобы этот закон проголосовали. Пожалуй, одной из причин является то, что НАПК является независимым органом и мы зафиксировали признаки недекларирования уже 11 депутатов. Это, может быть, такое средство мести народных депутатов. Александр Новиков Председатель НАПК Украины

Несмотря на ряд вызовов, антикоррупционные органы в сотрудничестве с международными партнерами и общественностью планируют и дальше проводить реформу в Украине. Одной из важных задач которой является достижение нулевой толерантности к коррупции в стране и повышение имиджа Украины в мире.